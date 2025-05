Cancelada por causa das chuvas em Recife, escolta de pás eólicas deve ocorrer nesta sexta-feira (16)

A- A+

A escolta das pás eólicas, que seria realizada nesta quinta-feira (15), agora está prevista para acontecer na sexta-feira (16). A operação deve causar interrupções temporárias na BR 101 até o mês de setembro e vai em direção ao sertão do estado.

Adiada devido às fortes chuvas em Pernambuco, o transporte deve passar pelo km 70 da BR 101 entre 5h e 5h30 da manhã.

Segundo o cronograma da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as próximas escoltas, que precisarão de bloqueio da rodovia, estão previstas para ocorrer na próxima terça (20) e na quinta (22), também entre o horário das 5h e 5h30 da manhã.

Por dia, serão transportadas três pás, equipamentos usados em plantas eólicas.

Neste domingo (18), uma escolta de menor porte está prevista para passar pela rotatória da UFPE, na Cidade Universitária, o que não deve interromper o trânsito nas proximidades do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no bairro do Curado, Zona Oeste da capital.

A programação ainda poderá ser alterada por causa das condições climáticas durante os próximos dias.

No momento, o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas para Pernambuco até o final desta sexta-feira (16) e consta com o grau de severidade em "perigo".

Veja também