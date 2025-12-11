SÃO PAULO
Cancelamentos de voos em Congonhas e Guarulhos continuam um dia após vendaval
Apenas voos noturnos não foram afetados
Cancelamentos de voos em Congonhas e Guarulhos continuam um dia após vendaval - Foto: Imagem de Arquivo/Agência Brasil
O Aeroporto de Congonhas deu início às operações desta quinta-feira, 11, com pelo menos 11 voos cancelados. De acordo com a Aena, concessionária do terminal aéreo, as decolagens estavam programadas para acontecer durante a manhã e a tarde. Até o momento, nenhum voo noturno foi afetado.
Na quarta, ao menos 167 voos foram cancelados em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam de falta de informações.
Em Guarulhos, outros 15 previstos para esta quinta foram cancelados. O terminal orienta os passageiros a procurarem as respectivas companhias aéreas.