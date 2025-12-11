A- A+

SÃO PAULO Cancelamentos de voos em Congonhas e Guarulhos continuam um dia após vendaval Apenas voos noturnos não foram afetados

O Aeroporto de Congonhas deu início às operações desta quinta-feira, 11, com pelo menos 11 voos cancelados. De acordo com a Aena, concessionária do terminal aéreo, as decolagens estavam programadas para acontecer durante a manhã e a tarde. Até o momento, nenhum voo noturno foi afetado.

Na quarta, ao menos 167 voos foram cancelados em Congonhas. À noite, o terminal ainda estava lotado e passageiros reclamavam de falta de informações.

Em Guarulhos, outros 15 previstos para esta quinta foram cancelados. O terminal orienta os passageiros a procurarem as respectivas companhias aéreas.





