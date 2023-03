A- A+

câncer Câncer colorretal: além de Conrado, marido de Andréa Sorvetão, veja outros 5 famosos diagnosticados Local é um dos três tipos mais comuns de surgimento de câncer no Brasil, segundo dados do Inca

Na quinta-feira (30), Andréa Sorvetão compartilhou uma postagem nas redes sociais em que falou sobre o marido, Conrado, ter sido diagnosticado com um câncer colorretal – também conhecido como de cólon, de reto ou de intestino por englobar todos os tumores que surgem tanto no intestino grosso (cólon), como no reto ou no ânus.

"Foi encontrado um tumor maligno no final do reto. A melhor notícia é que o tumor é único e não tem metástase. É caso de cirurgia, que será no domingo, para retirada total do tumor, que irá para análise e assim saberemos como será o pós-operatório", disse a influenciadora e ex-paquita da Xuxa no Instagram.

O tumor é o terceiro tipo mais comum no Brasil, e provoca cerca de 44 mil novos casos a cada ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Quando acomete o reto, o tratamento costuma envolver inicialmente a cirurgia, como fará Conrado.

Depois, geralmente inclui sessões de quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia para evitar o retorno do câncer. Quando descoberto em estágio inicial, o quadro tem altas chances de cura.

Relembre 5 famosos que foram diagnosticados com câncer colorretal:

Preta Gil

Um dos casos mais recentes é o da cantora Preta Gil. Em janeiro, a artista foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino, o reto, um dos tipos de câncer colorretal. O adenocarcinoma é o nome dado a um tumor maligno que surge nas células dos tecidos epiteliais glandulares, responsáveis pela secreção.

Por isso, é um tipo de câncer que pode se manifestar em diversos órgãos, sendo mais comum em lugares como próstata, pulmão, trato gastrointestinal, mama e intestino, como é o caso de Preta Gil. A cantora foi operada com sucesso e passa por sessões de quimioterapia.

Pelé

O jogador de futebol Pelé foi diagnosticado em agosto de 2021, quando um mês depois realizou uma cirurgia para retirar o tumor – que se encontrava no intestino grosso. Na época, o astro também realizou uma série de quimioterapias.

No entanto, o câncer voltou e provocou metástases no intestino, pulmão e no fígado, quando as células cancerígenas caem na corrente sanguínea e se espalham para outros órgãos. No final do ano passado, ele foi internado novamente, porém já não respondia mais ao tratamento quimioterápico. Em dezembro, Pelé faleceu.

Chadwick Boseman

O ator que interpretou o herói “Pantera Negra”, da Marvel, nos cinemas, Chadwick Boseman, faleceu em 2020 devido a um quadro de câncer no intestino, ao 43 anos. O artista lutava contra o tumor há quatro anos, porém mantinha o diagnóstico em segredo. Apenas familiares e amigos mais próximos sabiam do quadro de Boseman.

Simony

A cantora Simony revelou aos fãs estar com câncer na parte final do intestino, próximo ao ânus, em agosto do ano passado. A artista contou que observou uma íngua na virilha e foi procurar ajuda médica.

O tratamento, com quimioterapia e radioterapia, está sendo realizado desde então e deve terminar em breve.

Roberto Dinamite

Em janeiro, aos 68 anos, o ex-jogador de futebol Carlos Roberto de Oliveira faleceu em decorrência de um câncer no intestino. Após a descoberta, no final de 2021, Dinamite deu início a um tratamento de quimioterapia. O diagnóstico veio através de exames realizados quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.

