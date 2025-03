A- A+

INTESTINO Câncer de cólon: estes são os 5 sinais de alerta que você deve observar, de acordo com especialistas Para minimizar os riscos, é fundamental que conhecer os sinais de advertência do organizmo para consultar um médico a tempo

O câncer de cólon, ou câncer colorretal, é uma das principais causas de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa doença afeta principalmente pessoas com mais de 50 anos, e muitos costumam ignorar os principais sintomas.

O câncer de cólon pode crescer localmente, invadindo as camadas da parede do tubo digestivo e chegando a atingir os órgãos contidos no abdômen. Isso pode ocorrer por disseminação linfática, chegando aos gânglios próximos, ou por disseminação hematogênica, através do sangue.



O tumor cancerígeno pode se espalhar para órgãos vitais como fígado, pulmões, ossos e cérebro, conforme explicado pela Clínica Universidade de Navarra, na Espanha.



Quando esse tumor é detectado em estágio inicial, é curável em até 90% dos casos. Por isso, recomenda-se estar atento aos sinais precoces da doença.

Por meio de suas redes sociais, o oncologista Juan Felipe Córdoba listou cinco sintomas do câncer de cólon para que as pessoas procurem um médico e realizem exames caso detectem algum deles.

Estes são os 5 sintomas de alerta do câncer de cólon:

Em sua conta no TikTok, identificada como ‘@drcordobaoncologo’, ele revelou que o primeiro sintoma ocorre quando a pessoa começa a apresentar mudanças no ritmo intestinal.

1. Alteração nos hábitos intestinais

— Se normalmente você evacua de três a quatro vezes por dia e, de repente, passa a ter prisão de ventre, isso não é bom. Além disso, se você é uma pessoa que vai ao banheiro apenas uma vez ao dia e, de um momento para outro, começa a ir várias vezes ou a ter diarreia, também é bom ficar atento — comenta Córdoba.

2. Sangramento retal ou sangue nas fezes

O segundo sinal ao qual se deve estar atento, segundo o especialista, é o sangramento nas fezes ou o sangramento retal, pois isso é um alerta de que algo não está bem. É importante procurar um médico para realizar os exames necessários.

3. Desconforto na região abdominal

— O terceiro sintoma é que não é normal começar a sentir desconforto abdominal persistente ou cólicas que não melhoram; é preciso estar muito atento e procurar um médico — alerta.

4. Sensação de que o intestino não esvazia completamente

Outro sintoma importante é a sensação de que, mesmo após ir ao banheiro, o intestino continua cheio e não se esvazia como deveria.

5. Perda de peso

— O quinto e último sintoma é a perda de peso sem motivo aparente; isso pode ser um sinal de câncer de cólon — conclui.

Se você apresentar algum desses sinais, é fundamental procurar um médico para a realização dos exames necessários e o devido tratamento.

