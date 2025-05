Câncer de esôfago: conheça os sintomas do tumor que provocou a morte de Mujica

A- A+

O ex-presidente uruguaio José Mujica, de 88 anos, morreu nesta terça-feira vítima de um câncer de esôfago, diagnosticado em abril de 2024.

Em janeiro deste ano, ele anunciou que o tumor havia se espalhado para o fígado e, "por ser um idoso", seu corpo não aguentaria novos tratamentos.

Dias antes da morte, sua mulher, a ex-vice-presidente Lucía Topolanski, disse que Mujica estava recebendo cuidados paliativos para aliviar a dor.

O esôfago é o tubo que conecta a garganta ao estômago. O câncer nessa região surge na camada interna e se desenvolve através da mucosa, submucosa e camada muscular.

Os principais tipos são:

carcinoma de células escamosas, que surge nas células que revestem o órgão, geralmente, na porção superior ou média, sendo responsável pela maioria dos casos;

adenocarcinoma, que se desenvolve a partir das células glandulares presentes na parte inferior do órgão, próximo à junção com o estômago, sendo bem menos incidente;

outros tumores malignos iniciados no esôfago, tais como linfomas, melanomas e sarcomas.

No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca),o câncer de esôfago é o sexto mais frequente em homens e o 15º em mulheres, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma. A doença é muito mais prevalente entre pessoas que têm mais de 50 anos de idade, sendo rara antes dos 30 anos.

Sintomas do câncer de esôfago

O principal sintoma de câncer de esôfago é a dificuldade para engolir. No entanto, esse sinal pode só aparece quando a enfermidade está em curso há algum tempo. Inicialmente, há dificuldade para engolir alimentos sólidos. Com o passar do tempo, isso evolui para pastosos e líquidos.

Outros sinais que podem estar presentes são:

emagrecimento;

indigestão;

azia;

vômitos e náusea;

perda de apetite;

tosse persistente;

dor ou desconforto na região da garganta, do tórax ou do abdômen;

dificuldade para respirar;

rouquidão;

cansaço;

mal-estar.

O diagnóstico do câncer de esôfago é feito por meio de uma biópsia, realizada durante uma endoscopia, procedimento em que o médico introduz pela boca do paciente um tubo fino com uma câmera na ponta.

Esse aparelho permite examinar a parede do esôfago e colher uma pequena amostra de tecido para ser examinada com microscópio.

O tratamento varia de acordo com o estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia, e quimioterapia.

É possível prevenir o câncer de esôfago com algumas medidas de estilo de vida, como não fumar, evitar o consumo bebidas alcoólicas, manter o peso corporal adequado, identificar e tratar a doença do refluxo gastroesofagiano, não consumir bebidas muito quentes, utilizar camisinha durante a relação sexual, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados às ocupações que aumentam a exposição a agentes cancerígenos.

