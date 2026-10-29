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SAÚDE Câncer de intestino em jovens é formado por células mais resistentes à quimioterapia, mostra estudo Pesquisa publicada na Nature Medicine identificou maior proporção de células de suporte nos tumores de pacientes jovens, um padrão relacionado à resistência à quimioterapia

Pesquisadores do Mass General Brigham, do Instituto Gene Lay de Imunologia e Inflamação, juntamente com pesquisadores do Instituto de Câncer Dana-Farber e do Instituto Broad, descobriram pistas biológicas sobre por que o câncer colorretal pode se comportar de forma mais agressiva em pessoas mais jovens.

Publicado na revista científica Nature Medicine , o estudo — o maior desse tipo — estabelece uma base para a compreensão das diferenças associadas à idade no câncer colorretal e para a exploração de tratamentos futuros.

Nos Estados Unidos, as taxas de diagnóstico de câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 2,9% ao ano entre 2013 e 2022, de acordo com a Sociedade Americana do Câncer. Seu relatório de 2026 identifica o câncer colorretal como a principal causa de morte por câncer nessa faixa etária.

Pacientes mais jovens também são mais propensos a serem diagnosticados em estágios avançados, o que reforça a necessidade de uma melhor compreensão da biologia da doença em estágios iniciais.

"É urgente entender por que o câncer colorretal está afetando adultos mais jovens em taxas cada vez maiores", diz a coautora sênior Ana C. Anderson, membro do corpo docente do Instituto Gene Lay de Imunologia e Inflamação do Brigham and Women's Hospital, do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School, que codirigiu o projeto, em comunicado.

"E isso começa com a compreensão da biologia da doença ao longo de toda a vida. Ao olhar além dos limites de idade convencionais, descobrimos padrões biológicos que estudos anteriores podem ter deixado passar e criamos uma base para que a área os investigue mais a fundo."

Mapeamento de tumores ao longo da vida

A equipe de pesquisa estudou amostras de cirurgias realizadas no Brigham and Women's Hospital e armazenadas no Biobanco Gastrointestinal do Dana-Farber. Eles analisaram 189 tumores de pacientes com idades entre 29 e 94 anos, incluindo 54 diagnosticados antes dos 50 anos e 135 diagnosticados com 50 anos ou mais.

Usando uma técnica chamada sequenciamento de RNA de núcleo único, os pesquisadores mediram a atividade gênica em mais de 850 mil células cancerígenas e outras células nos tumores. A técnica, que funciona com tecido congelado, permitiu à equipe construir um mapa detalhado das células tumorais através do estudo de amostras arquivadas com extensos dados de registros clínicos.

Em vez de dividir as amostras tumorais em dois conjuntos de dados e comparar os grupos etários mais jovens e mais velhos, os pesquisadores buscaram fatores que mudavam gradualmente com a idade, levando em consideração a localização do tumor, o estágio, o sexo e o tratamento prévio em suas análises. Essa abordagem revelou diferenças sutis que provavelmente teriam sido obscurecidas por uma simples comparação entre dois conjuntos de dados.

Entre os tumores do subtipo mais comum de câncer colorretal, os tumores de pacientes mais jovens apresentaram uma proporção significativamente maior de células conjuntivas e de suporte em relação às células cancerígenas. Essa característica tem sido associada à resistência à quimioterapia em diversos tipos de câncer sólido.

A equipe confirmou esse padrão usando dados de atividade gênica de outros 564 tumores e análise computadorizada de imagens de tecido corado de outros 712 tumores.

Pacientes mais jovens também apresentaram maior atividade de RNAs não codificantes longos , moléculas que podem regular genes sem produzir proteínas. Alguns apareceram repetidamente em diferentes tipos de células cancerígenas. Muitos são RNAs "escuros", cujas funções permanecem em grande parte desconhecidas.

A equipe também observou atividade gênica que sugere uma sinalização mais forte entre as células, o que pode ajudar as células cancerígenas a se moverem e invadirem o tecido próximo em pacientes mais jovens.

"Nosso estudo representa um avanço em relação a trabalhos anteriores, pois analisamos tumores de um grande número de pacientes e utilizamos abordagens de célula única para encontrar características inéditas exclusivas de tumores de pacientes jovens", diz Xavier, coautor sênior do estudo, membro do núcleo do Broad Institute, professor Kurt Isselbacher no Massachusetts General Hospital e na Harvard Medical School, além de vice-diretor do Gene Lay Institute. Xavier também é gastroenterologista no Mass General Brigham.

"Este trabalho prepara o terreno para futuros estudos mecanísticos sobre como esses programas celulares interagem com substâncias químicas da dieta e de micróbios intestinais para causar câncer colorretal de início precoce."

Embora as descobertas forneçam informações importantes sobre o câncer colorretal em indivíduos jovens, elas ainda não comprovam que essas diferenças causem uma doença mais agressiva. Uma questão em aberto é se existem diferenças nas respostas imunológicas nesses tumores em diferentes faixas etárias — os métodos utilizados pelos pesquisadores capturaram relativamente poucas células imunológicas.

Estudos futuros irão explorar como essas alterações podem afetar o crescimento e a disseminação do câncer, e se elas oferecem oportunidades para prevenção ou tratamento.

"Os resultados fornecem um roteiro valioso para futuras investigações sobre as características distintas do câncer colorretal de início precoce. Nosso objetivo final é descobrir novas estratégias para prevenção, diagnóstico e tratamento de nossos jovens pacientes.", diz o coautor sênior Ng, que é o diretor do Centro de Câncer Colorretal de Início Precoce do Dana-Farber.

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