Câncer de Joe Biden se espalhou, anuncia filho: "Muito doloroso"
Biden, 83, revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata "agressivo"
O câncer que afeta Joe Biden se agravou, com metástases "nos ossos e em outras partes", anunciou Hunter, filho do ex-presidente americano, em entrevista à rede BBC.
Biden, 83, revelou em maio de 2025, quatro meses após deixar a Casa Branca, que sofria de um câncer de próstata "agressivo", com metástases nos ossos.
"É muito doloroso e muito debilitante em muitos aspectos, mas ele continua aí (...) Ele acredita tanto neste país", disse Hunter, emocionado. "É realmente difícil e realmente triste de ver."
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Joe Biden decidiu não concorrer à reeleição em 2024, em meio a preocupações com seu estado de saúde. A vice-presidente Kamala Harris entrou na disputa em seu lugar e foi derrotada pelo republicano Donald Trump.
Após o diagnóstico, Biden iniciou um protocolo de radioterapia e tratamento hormonal.