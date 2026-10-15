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IGREJA CATÓLICA Câncer de Leão XIV abala seu papado O líder católico, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada do lobo inferior do pulmão direito

Leão XIV continua se recuperando de um câncer de pulmão que abalou seu pontificado pouco mais de um ano após sua eleição, embora ainda não se saiba se ele mudará o rumo da Igreja.

Na terça-feira, o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli, em Roma, na qual lhe foi retirado o lobo inferior do pulmão direito.

Segundo o Vaticano, ele passou por novos exames para determinar se está livre do câncer ou se houve disseminação da doença, exigindo tratamento.

O pontífice, de nacionalidade americana e peruana, deve permanecer internado por vários dias.

A Santa Sé afirmou nesta quinta-feira (15), pelo segundo dia consecutivo, que o pontífice "passou bem a noite", já voltou a levantar-se e está se alimentando normalmente.

"Boa recuperação"

Segundo seus médicos, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, a radiografia de tórax mostra "uma boa recuperação do pulmão operado" e a recuperação "avança conforme o previsto".

Algumas fontes afirmam que o papa está bem de ânimo, mas especialistas já dão como certo que esse diagnóstico abalou seu pontificado.

Em maio de 2025, Leão, apaixonado por tênis e frequentador assíduo da academia, tornou-se o homem mais jovem eleito para dirigir a Igreja desde João Paulo II, quase 40 anos depois.

Mas ele teve que cancelar todas as suas audiências até 20 de outubro, e seus planos de viagem a curto prazo agora estão em dúvida, em particular a visita ao Uruguai, Argentina e Peru prevista de 6 a 17 de novembro.

O lógico seria que reduzisse sua agenda, com menos compromissos e atos públicos, pelo menos nas primeiras semanas.

"Acho que vai querer voltar à ativa o quanto antes. Acho que vai se esforçar ao máximo", afirmou a vaticanista americana Elise Ann Allen, autora de uma biografia sobre o papa.

"Mas também é muito prudente. Leão conhece suas limitações e vai levá-las em consideração", declarou à AFP.

O primeiro papa americano conseguiu imprimir seu estilo à Igreja, pronunciando-se sobre alguns dos temas mais prementes, como as guerras e a inteligência artificial.

Além disso, tem demonstrado não ter medo de chamar a atenção de líderes mundiais nem de se defender dos ataques do presidente americano, Donald Trump.

"Não vamos vê-lo mudar de estilo", afirmou Allen. "Sustos como esse ajudam a ter as coisas claras, a perceber o que é importante", afirmou. "Acho que estará ainda mais determinado", avalia a vaticanista.

"Mudança de prioridades"

Algumas fontes do Vaticano acreditam que a doença poderia "mudar suas prioridades", o que significaria menos viagens e mais nomeações, explicou à AFP Mikael Corre, correspondente no Vaticano do jornal católico francês La Croix.

Leão XIV ainda não nomeou nenhum cardeal, esses "príncipes da Igreja" que votarão no conclave para escolher seu sucessor.

Cinco responsáveis por dicastérios, os departamentos do Vaticano, também já atingiram a idade de aposentadoria e não foram substituídos.

O papa herdou uma Igreja dividida, com facções liberais e conservadoras envolvidas em disputas durante o pontificado de seu antecessor argentino, Francisco.

Embora lhe tenha sido confiada a tarefa de superar a polarização, algumas fontes do Vaticano acreditam que a doença levará o papa a substituir aliados próximos de Francisco nos dicastérios-chave por figuras mais conservadoras, observou Corre.

Outros esperam que, ao contrário, ele prossiga com os esforços diplomáticos, que já "trouxeram grande estabilidade", assinalou Allen.

"Acho que esta crise de saúde atenuou ainda mais essas fricções", afirmou. "Unificou a Igreja Católica em torno do papa Leão de uma maneira muito sólida", concluiu a vaticanista.

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