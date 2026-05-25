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Câncer Câncer de pele: o que se sabe sobre a doença do presidente Lula Presidente realiza sessões de radioterapia para prevenir o risco de recorrência de um câncer de pele retirado em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira (25) um tratamento de radioterapia no couro cabeludo. O procedimento tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de recorrência de um câncer de pele retirado em abril.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/05, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. Após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira", afirma o boletim médico.

O presidente deverá passar por mais 14 sessões de radioterapia. Cada aplicação dura cerca de dois minutos e será realizada no próprio hospital, na capital federal.

Veja o que se sabe sobre o quadro de saúde do presidente

Em 24 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a retirada de um carcinoma basocelular e para realizar uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita.

A retirada do carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, foi realizada pela médica dermatologista Cristina Abdalla em cerca de uma hora e ocorreu sem intercorrências. Na ocasião, também foi feita uma biópsia.

— Isso é muito comum, é a lesão mais comum de pele em relação ao sol. Quando cresce, a gente precisa tirar, porque se não aquilo vai crescendo, não cicatriza, sangra. Mas é uma lesão localizada, e a conduta é a gente fazer a remoção e examinar — disse ela, em entrevista aos jornalistas.

O carcinoma basocelular se origina nas células basais, que se encontram na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele), principalmente por conta da alta exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol. Por isso, surge como uma pinta da cor vermelha em regiões do corpo facilmente expostas, como rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas.

Além disso, ele é tratável quando detectado de forma precoce e possui baixo índice de mortalidade, diferente de tipos mais agressivos de câncer de pele, como o melanoma.

Na mesma ocasião, Lula foi submetido a uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. A tendinite é a inflamação de um tendão, a estrutura que une músculo ao osso.

No procedimento de infiltração, podem ser utilizados corticóides, ácido hialurônico ou anestésicos para conter a dor local. Ela geralmente é feita em situação que as dores não cessam com um período de repouso ou fisioterapia.

No dia 18 deste mês, Lula passou por uma consulta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para acompanhar a evolução da retirada de lesão de câncer de pele no couro cabeludo. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, ele "apresenta evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências".

Mas em fevereiro, o paciente já havia passado por um procedimento para extrair uma queratose no couro cabeludo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Presidência, a queratose do presidente foi causada por exposição ao sol e foi tratado com uma cauterização que durou cerca de dois minutos, em uma clínica de dermatologia em São Paulo.

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