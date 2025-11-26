Câncer de próstata: especialista explica risco aumentado para idosos

A- A+

O câncer de próstata continua sendo uma das principais causas de morte entre homens no Brasil, e os dados mais recentes reforçam o alerta: segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o país registrou 17.587 mortes pela doença em 2024, o equivalente a 48 óbitos por dia. O Inca estima ainda que 75% dos casos atingem homens acima dos 65 anos. Em meio ao Dia Nacional de Combate ao Câncer e ao Novembro Azul, o urologista Paulo Alves, do Hospital da Pessoa Idosa, no Recife, explica por que a idade torna essa população mais vulnerável.

Alves destaca que o avanço da idade é um fator decisivo para o desenvolvimento do câncer de próstata. Segundo ele, alterações hormonais acumuladas ao longo da vida tornam o risco mais evidente a partir dos 50 anos.

Além da idade, entram na lista de fatores de risco o histórico familiar, a etnia, com maior probabilidade entre homens negros e aqueles com ascendência africana, o sedentarismo, a obesidade e uma alimentação rica em gorduras.

Sintomas surgem tardiamente

O médico reforça que a doença pode evoluir de forma silenciosa. Os sintomas costumam aparecer em fases mais avançadas e incluem mudanças no padrão urinário, dor e sangramentos. Ele ressalta que outras doenças benignas podem causar sinais parecidos, o que reforça a importância de acompanhamento médico regular.

Rastreamento precoce aumenta chance de cura

Para o urologista, a prevenção está diretamente ligada ao rastreio. Exames laboratoriais, toque retal e, quando necessário, exames de imagem permitem identificar a doença mais cedo, ampliando as chances de tratamento eficaz.

Segundo Alves, homens acima dos 50 anos devem realizar acompanhamento anual, e aqueles com fatores de risco precisam iniciar o rastreio a partir dos 45 anos.

Tabu afasta homens, mas cenário começa a mudar

O especialista reconhece que o toque retal ainda enfrenta resistência, mas reforça que o exame é rápido e fundamental para identificar alterações que não aparecem apenas em exames laboratoriais.

O médico observa uma mudança gradual no comportamento dos pacientes e destaca um ponto que costuma preocupar a população masculina: a preservação da função sexual. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de manter esse aspecto da saúde.

Atendimento no Hospital da Pessoa Idosa

O ambulatório de Urologia do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa realiza rastreamento para todos os homens dentro da faixa etária recomendada. Em caso de diagnóstico, o paciente é encaminhado para um serviço especializado do SUS. O acesso ocorre por meio da Central de Regulação do Recife, após consulta em uma Unidade Básica de Saúde.

Com informações da assessoria

Veja também