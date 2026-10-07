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saúde Câncer de próstata: número de casos em homens mais jovens triplicou nos últimos 22 anos Maior conscientização sobre a doença e o aumento na realização de exames de rastreio podem estar por trás da tendências

Os diagnósticos de câncer de próstata entre homens com menos de 50 anos mais do que quadruplicaram em pouco mais de duas décadas, de acordo com dados da Inglaterra.

Segundo uma análise do World Cancer Research Fund (WCRF), foram registrados 640 novos casos nesse grupo em 2023, um aumento em relação aos apenas 158 casos de 2001.

Outra análise de dados do NHS England revelou um aumento muito mais acentuado. Em 2001, registrava-se cerca de um caso de câncer de próstata para cada 100 mil homens com menos de 50 anos. Em 2023, esse número havia subido para 3,6.

O número total de casos aumentou 360% ao longo de 22 anos — o dobro do crescimento observado nos casos de câncer de intestino no mesmo período, por exemplo.

O câncer diagnosticado antes dos 50 anos é classificado como de "início precoce". Até o momento, grande parte da preocupação com o aumento das taxas de câncer entre adultos mais jovens concentrava-se no câncer de intestino.

De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, os principais motivos para isso são uma maior conscientização e o aumento na realização de exames.

No entanto, o professor Roger Kirby, cirurgião de próstata aposentado e cofundador da organização Prostate Cancer UK alerta que as taxas crescentes de obesidade e dietas com níveis cada vez mais elevados de carnes processadas também podem estar contribuindo para esse cenário.

"Acreditamos que a carne processada é um fator importante", diz Kirby ao Daily Mail.

"Não apenas em relação ao câncer de intestino, mas também ao câncer de próstata. Isso inclui bacon, salsichas, hambúrgueres — todo esse tipo de comida de fast-food."

Outros cânceres

A análise do WCRF também constatou aumentos expressivos em vários outros tipos de câncer entre pessoas com menos de 50 anos.

Os casos de câncer de intestino subiram de 1.289 em 2001 para 2.989 em 2023, com a taxa passando de 3,9 para 8,4 casos por 100 mil habitantes.

Os casos de câncer de rim mais do que dobraram, passando de 510 para 1.065 por ano, enquanto os de câncer de útero aumentaram de 335 para 698.

O câncer de fígado passou de 160 para 278 casos, e o câncer de pâncreas, de 255 para 346.

O câncer de mama continuou sendo, de longe, o tipo de câncer mais diagnosticado entre os analisados, com os casos subindo de 6.886 para 8.507 — um aumento de cerca de 24%.

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