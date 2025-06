Câncer de pulmão: Hospital de Câncer de Pernambuco dá início à campanha Junho Branco

A- A+

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) deu início à campanha Junho Branco. Com o mote “O câncer de pulmão é assunto de todos”, a iniciativa tem como foco ampliar o debate sobre a doença, que segue entre os tipos de câncer mais incidentes e letais no Brasil.

Ao longo do mês, conteúdos de conscientização serão divulgados no site hcp.org.br e nas redes sociais da instituição

">@sigahcp.

Junho Branco

Segundo a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar, até 2025, cerca de 32 mil novos casos de câncer de pulmão por ano — aproximadamente 20.600 em homens e 11.300 em mulheres.

A doença é hoje a segunda principal causa de morte por câncer no país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No HCP, mais de 100 pacientes com diagnóstico primário de câncer de pulmão foram acolhidos nos últimos anos.

Principal fator de risco

O tabagismo continua sendo o principal fator de risco para o diagnóstico da doença. Porém, o HCP também chama atenção para outras causas e para o impacto coletivo com relação a esse tipo de câncer, isso inclui desde os efeitos da poluição do ar até o fumo passivo e as desigualdades no acesso ao diagnóstico precoce.

A fumaça do cigarro contém dezenas de substâncias comprovadamente cancerígenas, que não apenas danificam o tecido pulmonar, como também aumentam o risco de tumores em outros órgãos: boca, garganta, esôfago, estômago, fígado, bexiga, rim, entre outros. O tabaco também é responsável por doenças cardiovasculares graves, como AVC e infarto.

Câncer de Pulmão

Entre os sintomas mais frequentes estão tosse persistente, dor no peito, falta de ar, rouquidão e, em fases mais avançadas, perda de peso e sangue na expectoração. A detecção costuma acontecer por meio de exames de imagem (como tomografia) e confirmação por biópsia. O tratamento varia conforme o estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia.

O HCP este ano completa oito décadas de existência, sendo referência no tratamento oncológico em Pernambuco. Como hospital 100% SUS e filantrópico, depende de doações contínuas para manter seu funcionamento e oferecer atendimento digno a quem enfrenta o câncer. As contribuições ajudam a custear exames, medicamentos, cirurgias, manutenção das estruturas e compra de novos equipamentos.

