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Pembrolizumabe Câncer: medicamento que custa mais de R$ 20 mil será oferecido pelo SUS, anuncia ministro da Saúde Pembrolizumabe é um dos imunoterápicos mais avançados e pode ser utilizado no tratamento de diferentes tipos da doença

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), que o medicamento pembrolizumabe, de nome comercial Keytruda, terá produção nacional e será oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A novidade é fruto de uma cooperação entre a pasta, o Instituto Butantan e a farmacêutica MSD Brasil.

A oferta foi anunciada no evento Diálogo Internacional, que reuniu 20 países e instituições brasileiras de saúde, realizado no Rio de Janeiro.

"Esse medicamento é extremamente consagrado. Essa é uma oportunidade de produzir esse produto no Brasil com custo mais baixo e que seja acessível a milhares de pessoas que têm câncer. A esperança dessas pessoas está em nós aqui nesta sala", afirmou o vice-diretor do Instituto Butantan, Rui Curi, no evento.

O pembrolizumabe é aprovado pela Anvisa no Brasil e pode ser utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer, como pulmão, mama, cabeça e pescoço, rim, bexiga, melanoma e esôfago. No entanto, seu valor é alto, podendo chegar a R$ 27 mil por frasco.

Além disso, o medicamento, considerado uma das imunoterapias mais avançadas, é incorporado ao SUS apenas para casos de melanoma avançado. É possível obtê-lo mediante solicitação direta feita pela secretaria de Saúde local ou por ação movida na justiça. O que tem gerado debate, pois o processo é demorado para os pacientes oncológicos.

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