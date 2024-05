A- A+

SAÚDE Câncer no cérebro: os sintomas da doença responsável pela morte do jornalista Antero Greco A doença se divide em dois subtipos: tumores primários e secundários

O jornalista e comentarista Antero Greco, de 69 anos, morreu nesta quinta-feira (16), em São Paulo. Diagnosticado com um câncer cerebral desde junho de 2022, ele estava em tratamento contra a doença. Segundo amigos e pessoas próximas, Antero passou dias em coma e se alimentava através de uma sonda.

A condição corresponde à décima posição dentre os tipos mais comuns de câncer no Brasil, sem considerar os cânceres de pele. Além disso, foi observada a evolução a óbito em 84% dos casos registrados no país.

Sintomas do tumor cerebral

Existem dois subtipos de tumor cerebral: os primários, com origem dentro do cérebro ou nas células próximas ao órgão e os secundários, que são metástases, isto é, originários de outras partes do corpo que chegaram até ali.

Ainda não existe clareza sobre a causa primordial dos tumores cerebrais, mas se sabe que exposição à radiação é um grande fator de risco. Para os cientistas, ele pode surgir por uma combinação de fatores externos e internos.





Segundo a Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society), a presença do tumor tende a aumentar a pressão dentro do crânio, pelo seu crescimento, inchaço no cérebro ou bloqueio do fluxo do líquido cefalorraquidiano (LCR). Desta forma, os seguintes sinais tendem a aparecer:

Dor de cabeça;

Náusea;

Vômito;

Visão embaçada;

Problemas de equilíbrio;

Mudanças de personalidade ou comportamento;

Convulsões;

Sonolência ou até coma.

Além disso, a depender da parte do cérebro afetada pelas células cancerígenas, sintomas específicos tendem a surgir. Como por exemplo, o aparecimento de dificuldade para andar, engolir ou alterações no ritmo da fala, quando sua localização se dá no cerebelo, parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio.

