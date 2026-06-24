Câncer raro e silencioso: veja quais os sintomas da doença que matou ex-paquito aos 57 anos
Robson Barros sofreu metástase em janeiro deste ano depois de um período de tratamentos
Robson Barros, ex-paquito do programa de TV "Xou da Xuxa", morreu após ser diagnosticado com adenocarcinoma do duodeno, considerado um câncer raro. O homem de 57 anos teve um tratamento com resultados, porém, em janeiro deste ano, voltou a sofrer metástase, quando as células cancerígenas se desprendem do tumor e vão para outras regiões do corpo.
As informações foram dadas por Gigio, também ex-paquito, em uma entrevista ao Gshow.
O que é o adenocarcinoma de duodeno?
O adenocarcinoma de duodeno é um tipo de câncer que afeta o duodeno, a parte inicial e mais curta do intestino delgado. A região afetada ajuda a transformar os alimentos parcialmente digeridos em nutrientes essenciais para o organismo.
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Segundo a Cleveland Clinic, o adenocarcinoma, em específico, prejudica as células responsáveis por produzir as substâncias químicas, enzimas e outros fluidos que fazem a decomposição dos alimentos.
Sintomas da doença
De acordo com um artigo publicado na revista científica World Journal of Gastrointestinal Surgery, os sintomas tendem a aparecer quando os tumores já cresceram no corpo. São eles:
Dor abdominal (sendo a apresentação mais comum, presente em 56% dos casos);
Náuseas;
Vômitos;
Fadiga;
Fraqueza; e
Perda de peso.
Já a anemia, obstrução gastrointestinal (o bloqueio é um bloqueio parcial ou total do trato digestivo) e icterícia (coloração amarelada da pele, mucosas e da parte branca dos olhos) são sintomas presentes na doença em estágio avançado.