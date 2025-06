A- A+

SAÚDE Cânceres raros de apêndice estão aumentando entre millennials e a geração X; entenda Taxas de incidência de câncer entre os membros da Geração X foram de duas a três vezes maiores do que entre as pessoas nascidas na década de 1940

Um novo estudo mostra que o câncer de apêndice está se tornando mais comum entre as gerações mais jovens, refletindo um padrão que vem ocorrendo com outros tipos de câncer desde a década de 1990.

As taxas de incidência de câncer entre os membros da Geração X foram de duas a três vezes maiores do que entre as pessoas nascidas na década de 1940, de acordo com o estudo, publicado na segunda-feira no periódico Annals of Internal Medicine. As taxas entre os millennials mais velhos, nascidos na década de 1980, foram quatro vezes maiores.

Mesmo com esses aumentos, o câncer de apêndice ainda é extremamente raro. Estima-se que médicos diagnostiquem cerca de 3.000 novos casos nos Estados Unidos a cada ano, em comparação com mais de 150.000 casos de câncer de cólon e reto.

As descobertas surgem em um momento de crescente preocupação com o aparecimento precoce de certos tipos de câncer, incluindo colorretal, de mama e renal. A nova pesquisa descreve o que é conhecido como efeito de "coorte de nascimento", ou seja, uma doença que se torna mais comum entre gerações sucessivas.

— Tal efeito dá credibilidade à ideia de que pessoas nascidas após um determinado período tiveram exposições semelhantes a algo que está aumentando seu risco de câncer mais do que entre pessoas nascidas décadas antes — disse Andrea Cercek, oncologista do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que não participou do estudo.

— E o fato de os pesquisadores terem observado efeitos geracionais semelhantes em cânceres colorretais e gástricos sugere que pode haver alguns fatores de risco compartilhados entre esses cânceres e o câncer de apêndice — disse Andrew T. Chan, gastroenterologista do Hospital Geral de Massachusetts que pesquisa a epidemiologia do câncer de cólon e também não estava envolvido no estudo.

A dieta é uma dessas possibilidades, disse o gastroenterologista. O consumo de alimentos ultraprocessados aumentou ao longo do tempo, e esses alimentos — especialmente carnes processadas e bebidas açucaradas — têm sido associados a um risco aumentado de câncer de cólon.

— As taxas de distúrbios metabólicos como obesidade e diabetes — ambos associados a cânceres de cólon e estômago — têm aumentado ao longo do tempo. Os jovens, em particular, podem estar cada vez mais expostos aos efeitos negativos da obesidade e do diabetes em uma fase da vida em que são possivelmente mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer — disse Chan.

Acredita-se também que o álcool e as alterações no microbioma intestinal aumentam o risco de alguns tipos de câncer gastrointestinal.

— Os cientistas ainda não sabem se algum desses fatores ambientais influencia especificamente o câncer de apêndice — disse Andreana Holowatyj, professora assistente de hematologia e oncologia no Centro Médico da Universidade Vanderbilt e principal autora do novo estudo — como o câncer é tão raro, há muito pouca pesquisa sobre suas causas.

Ela e outros especialistas afirmaram que uma série de fatores provavelmente está em jogo, incluindo a genética. Um diagnóstico mais preciso também pode ser responsável por parte do aumento documentado. Até recentemente, alguns cânceres de apêndice — que muitas vezes são diagnosticados incidentalmente quando alguém com apendicite tem o apêndice removido — eram classificados erroneamente como câncer de cólon.

A autora afirma que é improvável que o aumento do câncer de apêndice seja apenas uma questão de classificação aprimorada.

— Os pesquisadores encontraram um efeito geracional particularmente forte para um tipo específico de câncer que sempre foi classificado como câncer de apêndice. Os médicos que tratam apendicite também deixaram de recorrer à cirurgia sempre que possível — disse Cercek, o que significa que mais diagnósticos de câncer após apendicectomias também não estariam influenciando o resultado.

Um esforço de pesquisa chamado Appendiceal Cancer Consortium está trabalhando para reunir dados e amostras de vários estudos para entender melhor os fatores de risco e marcadores biológicos específicos do câncer de apêndice.

Embora não haja uma boa maneira de rastrear o câncer no momento, os cientistas esperam que mais conhecimento sobre a doença leve a uma maior conscientização sobre os sintomas e, talvez, à detecção mais precoce.

Em outra pesquisa, Holowatyj descobriu que 77% dos pacientes diagnosticados com câncer de apêndice apresentavam pelo menos um sinal ou sintoma de alguma condição abdominal, como dor ou inchaço. Muitas vezes, esses sintomas duravam meses, em comparação com os sintomas mais agudos que geralmente levam as pessoas com apendicite a procurar atendimento.

— Há uma oportunidade e uma janela para intervenção aí — disse Holowatyj.

Para Richard Thoma, um maratonista diagnosticado com câncer de apêndice em 2023, os primeiros sinais da doença foram inchaço e fadiga, que os exames de sangue não conseguiam explicar e que não se resolveram com mudanças na dieta.



Finalmente, um exame revelou que ele tinha câncer no apêndice e na cavidade abdominal. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas para remover o câncer, bem como partes do cólon, estômago, baço, vesícula biliar e reto, seguida por quimioterapia aquecida administrada diretamente no abdômen.

— Eles se referem a ela como a mãe de todas as cirurgias — disse Thoma.

Ele deixou o hospital com uma intravenosa para administrar nutrientes diretamente na corrente sanguínea e com uma bolsa de ostomia para coletar resíduos. Seu peso caiu de 82 kg para 60 kg. O câncer retornou em 2024, e ele passou por uma segunda rodada do procedimento de cirurgia e quimioterapia.

Hoje, ele não mostra nenhuma evidência de câncer de apêndice e tem um plano para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença: ele vai correr a Maratona de Nova York neste outono.

