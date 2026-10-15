Candeias: homem morre após cair do 3º andar ao tentar colocar toldo em janela de apartamento

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Um homem de 55 anos morreu após cair do 3º andar de um prédio residencial em Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima teria caído ao tentar colocar um toldo em uma janela do apartamento. O caso aconteceu nessa quarta-feira (14), no Edifício Taciana.



Agentes do 6º BPM foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para verificar uma ocorrência na área.

"No local, a equipe foi informada pelo socorrista sobre o óbito da vítima, que, segundo familiares, realizava sozinha a instalação de um toldo na janela do quarto, no terceiro andar do prédio", afirmou a PMPE.



A corporação permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes. Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que registrou, por meio da 22ª Circunscrição de Piedade, a ocorrência de morte a esclarecer, sem indícios de crime, no bairro de Candeias.



"A vítima, um homem de 55 anos, teria caído enquanto realizava um serviço na fachada de um prédio e morreu no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato", ressaltou a PCPE.

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