Candeias: homem morre após cair do 3º andar ao tentar colocar toldo em janela de apartamento
Caso aconteceu nessa quarta-feira (14), no Edifício Taciana
Um homem de 55 anos morreu após cair do 3º andar de um prédio residencial em Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima teria caído ao tentar colocar um toldo em uma janela do apartamento. O caso aconteceu nessa quarta-feira (14), no Edifício Taciana.
Agentes do 6º BPM foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para verificar uma ocorrência na área.
"No local, a equipe foi informada pelo socorrista sobre o óbito da vítima, que, segundo familiares, realizava sozinha a instalação de um toldo na janela do quarto, no terceiro andar do prédio", afirmou a PMPE.
A corporação permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes. Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que registrou, por meio da 22ª Circunscrição de Piedade, a ocorrência de morte a esclarecer, sem indícios de crime, no bairro de Candeias.
"A vítima, um homem de 55 anos, teria caído enquanto realizava um serviço na fachada de um prédio e morreu no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do fato", ressaltou a PCPE.