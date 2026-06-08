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Região Metropolitana do Recife

Candeias: carcará entra no banheiro de apartamento em Jaboatão: "Susto grande", diz moradora

Caso aconteceu no segundo andar de um condomínio situado na Rua Maria Digna Gameiro, na noite desse domingo (7)

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Família acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi ao local retirar a aveFamília acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi ao local retirar a ave - Foto: Kalinka Braga/Cortesia

Moradores de um apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, se assustaram ao encontrar um carcará no banheiro do imóvel.

O caso aconteceu no segundo andar de um condomínio situado na Rua Maria Digna Gameiro, na noite desse domingo (7). Segundo a proprietária do local, a técnica em enfermagem Kalinka Braga, a ave foi encontrada pela filha, de 13 anos.

"Quando minha filha entrou no banheiro social e acendeu a luz, veio um barulho muito grande. Ele adentrou pela janela e derrubou o shampoo. Ela gritou alto, desesperada, e saiu correndo. Pensei que tivesse acontecido um acidente. Foi um susto grande", relatou.

O marido de Kalinka foi até o banheiro e gravou o animal. No vídeo, o carcará aparece pendurado na estrutura do box. A família acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi ao local cerca de uma hora depois para realizar a retirada da ave.

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Por meio de nota, a corporação destacou que realizou o resgate do animal em um endereço nas proximidades do Colégio Viver.

"Para a ocorrência, foi mobilizada uma viatura de salvamento da corporação. Após a captura, a equipe constatou que o animal encontrava-se sem ferimentos, sendo devolvido à natureza logo após a avaliação da equipe", afirmou o CBMPE.

Após o susto, a proprietária do imóvel, pretende deixar a janela do cômodo fechada.

"Minha filha falou que não vai mais usar esse banheiro. Ela ficou muito nervosa, mas já está bem. Nem ela e nem o animal se machucaram", ressaltou.

O carcará mede cerca de 56 cm de comprimento e habita em campos abertos, matas, praias e até em áreas urbanas, adaptando-se à presença humana. A ave busca alimento no solo ou em áreas não muito altas, e tem dieta generalista, com consumo de pequenos vertebrados, invertebrados, além de carcaças e comida de lixos.

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