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Região Metropolitana do Recife Candeias: carcará entra no banheiro de apartamento em Jaboatão: "Susto grande", diz moradora Caso aconteceu no segundo andar de um condomínio situado na Rua Maria Digna Gameiro, na noite desse domingo (7)

Moradores de um apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, se assustaram ao encontrar um carcará no banheiro do imóvel.



O caso aconteceu no segundo andar de um condomínio situado na Rua Maria Digna Gameiro, na noite desse domingo (7). Segundo a proprietária do local, a técnica em enfermagem Kalinka Braga, a ave foi encontrada pela filha, de 13 anos.

"Quando minha filha entrou no banheiro social e acendeu a luz, veio um barulho muito grande. Ele adentrou pela janela e derrubou o shampoo. Ela gritou alto, desesperada, e saiu correndo. Pensei que tivesse acontecido um acidente. Foi um susto grande", relatou.

O marido de Kalinka foi até o banheiro e gravou o animal. No vídeo, o carcará aparece pendurado na estrutura do box. A família acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi ao local cerca de uma hora depois para realizar a retirada da ave.

Por meio de nota, a corporação destacou que realizou o resgate do animal em um endereço nas proximidades do Colégio Viver.



"Para a ocorrência, foi mobilizada uma viatura de salvamento da corporação. Após a captura, a equipe constatou que o animal encontrava-se sem ferimentos, sendo devolvido à natureza logo após a avaliação da equipe", afirmou o CBMPE.



Após o susto, a proprietária do imóvel, pretende deixar a janela do cômodo fechada.

"Minha filha falou que não vai mais usar esse banheiro. Ela ficou muito nervosa, mas já está bem. Nem ela e nem o animal se machucaram", ressaltou.

O carcará mede cerca de 56 cm de comprimento e habita em campos abertos, matas, praias e até em áreas urbanas, adaptando-se à presença humana. A ave busca alimento no solo ou em áreas não muito altas, e tem dieta generalista, com consumo de pequenos vertebrados, invertebrados, além de carcaças e comida de lixos.

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