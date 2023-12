A- A+

O bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, recebe a segunda edição da cantata natalina da Rua da Árvore (Rua Professor Francisco Pessoa de Melo) nesta segunda-feira (18).

Com um coro formado por 40 alunos da Nossa Escola, da rede municipal, a apresentação gratuita começa a partir das 18h.

Além do coro de alunos, organizado pelo professor Jorge, a cantora jaboatonense Lua, participante do The Voice de 2022, também se apresenta.

A famosa árvore, localizada no centro da rua, começou a ser enfeitada na última terça-feira (12).

A festividade, que chega a seu segundo ano, faz parte da programação natalina realizada pela Prefeitura de Jaboatão durante o mês de dezembro.

Solidariedade

Além das celebrações natalinas, uma campanha solidária que integra o programa de voluntariado Amor por Jaboatão, coordenado pela primeira-dama o município está sendo realizada.

Os interessados em participar da ação devem levar sua doação em um dos pontos de coleta: o Complexo Administrativo da Prefeitura, em Jardim Jordão; o Palácio da Batalha, em Prazeres; ou uma das 7 regionais do município.



Podem ser doados alimentos não-perecíveis, roupas e brinquedos até o dia 31 de dezembro. O material, segundo a prefeitura, será destinado às comunidades carentes e instituições cadastradas no município.

Serviço:

Cantata natalina na Rua da Árvore

Data: Segunda (18)

Local: Rua da Árvore (Rua Professor Francisco Pessoa de Melo)

Horário: 18h

Veja também

HABITAÇÃO Entrega de 600 apartamentos do Encanta Moça vai tirar famílias de locais vulneráveis