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Candidata ao Miss Paraná sofre infarto fulminante e morre aos 31 anos

Maiara Cristina de Lima Fiel morreu no norte do Paraná

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Maiara Cristina de Lima Fiel, candidata ao Miss Paraná, morreu após infartoMaiara Cristina de Lima Fiel, candidata ao Miss Paraná, morreu após infarto - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Maiara Cristina de Lima Fiel, candidata ao Miss Paraná e conhecida em concursos de beleza regionais, morreu aos 31 anos após sofrer um infarto fulminante em Sarandi, no norte do Paraná. A morte, registrada no último domingo (19), causou comoção entre familiares, amigos e organizadores do segmento.

Segundo informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no estado, Maiara estava em casa quando passou mal. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionada por volta das 23h30 de sábado (18), mas não resistiu. De acordo com a equipe médica, ela não tinha histórico conhecido de problemas de saúde.

Maiara havia conquistado o título de Miss Londrina em 2025 e também foi eleita 1ª Princesa Miss Sarandi no mesmo ano. Ela se preparava para participar de um novo concurso de beleza marcado para o próximo dia 29.

Além da trajetória em concursos, Maiara atuava no setor de estética e mantinha negócios ligados à beleza em Sarandi. Nas redes sociais, era comum a publicação de conteúdos sobre maquiagem, tratamentos estéticos, moda e bastidores de competições.

A morte provocou uma onda de homenagens. O organizador Vitor Tavares, responsável pelo concurso do qual ela participaria, lamentou a perda e destacou o empenho da candidata.

"Já estava com todos os looks prontos para o concurso. Vinha ensaiando, realizou sua entrevista, estava empolgada e cheia de planos", escreveu em publicação nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por MISS PARANÁ BY: VITOR (@missparanabyvitor)

Maiara deixa marido e um filho. O velório foi realizado em Sarandi, e o sepultamento ocorreu na segunda-feira (20).

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