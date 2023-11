Candidatas não fazem prova do Enem na Unicap por falta de documento de identidade

A- A+

Uma das regras para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é levar ao local de provas um documento oficial com foto, seja ele o RG, a carteira de trabalho ou habilitação.

As estudantes Thaynná Gomes e Hilda Pâmella, ambas de 17 anos e alunas da Escola Dom Vital, no Recife, foram impossibilitadas de realizar a prova na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), neste domingo (5).



Elas alegaram que perderam o documento há duas semanas e que tinham em mãos apenas os comprovantes de solicitação de segunda via. Mas, mesmo assim, não foi possível entrar.

“Perdi a identidade. Eu trouxe a solicitação da segunda via e mesmo assim eu não pude entrar. Não estava com a carteira de trabalho também em mãos, só tinha digital. Agora, só ano que vem, infelizmente. Estava confiante. Desde o começo do ano eu estou estudando, porque é meu último ano no colégio, então eu queria terminar o ensino médio passando para a faculdade”, explicou. Hilda, abalada.

Na foto, Hilda Pâmella. Foto: Walli Fontenele / Folha de Pernambuco

Já Thaynná, também emocionada, disse que queria aproveitar a oportunidade para dar orgulho à família. Seria a primeira vez que ela faria o Enem.

“Eles pediram um boletim [de ocorrência], mas a gente não foi roubado, a gente só perdeu. Eu estava querendo fazer Direito. Agora só ano que vem. Ainda estou cirurgiada no olho direito. Eu fiz cirurgia de estrabismo, na última quarta-feira (1º),” explicou a aluna.

