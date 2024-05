A- A+

MUNDO Candidato a prefeito é morto e outro é ferido em dois ataques no México Campanha para eleições foi marcada pelo assassinato de 30 candidatos, segundo a organização Data Cívica

Um candidato a prefeito do estado mexicano de Morelos (centro) foi assassinado nessa terça-feira, enquanto outro ficou ferido após ser baleado em Jalisco (oeste), informaram os dois governos estaduais.

Os ataques ocorrem menos de uma semana antes de o México realizar eleições nas quais elegerá um novo presidente e mais 20 mil cargos públicos, marcadas pelo assassinato de trinta candidatos, segundo dados da organização civil Data Cívica.

No caso de Morelos, a vítima fatal foi Ricardo Arizmendi, candidato substituto a prefeito da cidade de Cuautla, pela coalizão de oposição dos partidos PRI, PAN e PRD, segundo informações do governo do estado.

“Arizmendi Reynoso não tinha histórico de incidentes de segurança, nem pedido de medidas de proteção”, informou o governo de Morelos, em suas redes sociais, acrescentando que a polícia local está investigando o crime.

O líder nacional do PRI, Alejandro Moreno, condenou o assassinato de Arizmendi em seu relato no X, enquanto culpava o Morena, o partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, que também governa em Morelos.

A vítima em Jalisco foi Gilberto Palomar, candidato de Morena à prefeitura do município de Encarnación de Díaz, segundo o coordenador de segurança do estado, Ricardo Sánchez Beruben.



Palomar e dois colaboradores foram atacados a tiros quando estavam “dentro de uma casa enquanto preparavam sua campanha”, detalhou Sánchez Beruben, em seu relato no X.

A candidata de Morena ao governo de Jalisco, Claudia Delgadillo, confirmou que Palomar, conhecido como Tito, foi agredido em sua sede de campanha e garantiu que “tinha quatro ferimentos de bala”.

“Tito está sendo tratado com urgência. Espero que ele possa salvar sua vida e se recuperar muito em breve”, relatou Delgadillo, também do X.

Segundo o governo mexicano, desde o início do processo eleitoral, em setembro de 2023, 22 candidatos foram assassinados, número inferior à contagem do Data Cívica.

Um total de 27.245 militares, entre militares e membros da Guarda Nacional, serão destacados para garantir a segurança nas eleições gerais do próximo domingo, informou nessta terça-feira o presidente López Obrador.

Cerca de 100 milhões de mexicanos – numa população de 129 milhões – são chamados a votar nestas eleições, disputadas numa única volta e decididas por maioria simples.

