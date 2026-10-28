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Oriente Médio

Candidato árabe-israelense defende uma 'verdadeira aliança judaico-árabe' para derrubar Netanyahu

Com a apuração de dois terços dos votos, as duas principais listas árabes em Israel estão prestes a conquistar um número recorde de cadeiras no Parlamento

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Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel  - Foto: Ronen Zvulun/POOL/AFP

Um dos principais representantes árabes em Israel pediu, nesta quarta-feira (28), a formação de uma "verdadeira aliança judaico-árabe" para tirar o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do poder após eleições legislativas acirradas que, até o momento, não resultaram em uma maioria clara.

"Quem quiser oferecer uma alternativa real e autêntica ao governo de Netanyahu, cujas mãos estão manchadas de sangue, deve nos procurar e abrir caminho para a mudança", declarou à imprensa israelense Yussef Jabareen, líder da Lista Unificada, que reúne três partidos de maioria árabe.

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Com a apuração de dois terços dos votos, as duas principais listas árabes em Israel estão prestes a conquistar um número recorde de cadeiras no Parlamento.

Caso as projeções se confirmem, esses partidos poderiam permitir que o principal bloco de oposição, liderado pelo centrista Gadi Eisenkot, obtenha uma maioria frente à coalizão de Netanyahu.

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