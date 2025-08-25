Seg, 25 de Agosto

Venezuela

Candidato boliviano Quiroga acusa Maduro de chefiar "conglomerado criminoso"

Quiroga pediu "ao povo e às Forças Armadas" da Venezuela que não sejam "cúmplices de um cartel de traficantes de drogas"

EUA acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de supostamente liderar o Cartel de Los SolesEUA acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de supostamente liderar o Cartel de Los Soles - Foto: Federico Parra / AFP

O direitista Jorge Tuto Quiroga, que vai disputar a presidência da Bolívia em um segundo turno, acusou nesta segunda-feira (25) o presidente Nicolás Maduro de ser "chefe de um conglomerado criminoso mafioso que roubou a presidência da Venezuela".

Em entrevista à AFP, Quiroga pediu "ao povo e às Forças Armadas" da Venezuela que não sejam "cúmplices de um cartel de traficantes de drogas", em meio à mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos frente às costas do país.

Washington acusa Maduro de supostamente liderar o Cartel de Los Soles, que Trump classificou como uma organização terrorista.

