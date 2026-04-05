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América do Sul

Candidato da direita na Colômbia denuncia 'interceptações ilegais' do presidente

Abelardo de la Espriella anunciou que vai denunciar Petro perante organismos internacionais

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Presidente Gustavo Petro disse que teve acesso a informações de inteligência sobre "conversas" de De la EspriellaPresidente Gustavo Petro disse que teve acesso a informações de inteligência sobre "conversas" de De la Espriella - Foto: Raul Arboleda/AFP

O candidato favorito da direita para as eleições presidenciais da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou, neste domingo (5), que vai denunciar o presidente de esquerda Gustavo Petro perante a justiça e organismos internacionais por supostas "interceptações ilegais".

Petro mencionou, no X, ter tido acesso a informações de inteligência sobre "conversas" entre De la Espriella e diretores de uma empresa que, segundo o presidente, ficará a cargo da pré-contagem dos votos nas eleições gerais de 31 de maio, nas quais o país vai escolher seu sucessor.

O excêntrico advogado direitista respondeu que a informação provém de "interceptações ilegais", sem detalhar de que tipo, e se disse vítima de "perseguição".

Ele anunciou também que vai denunciar Petro perante organismos internacionais, o governo dos Estados Unidos e a União Europeia, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

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Petro assegura que a empresa que administra o software da pré-contagem é uma fachada da companhia Thomas Greg & Sons, que por vários anos teve o contrato público para a produção de passaportes até que seu governo encarregou a tarefa à imprensa do Estado.

O presidente já levantou dúvidas sobre uma suposta "fraude" no processo eleitoral, tramada pela companhia encarregada da pré-contagem.

Desta vez, afirmou que o candidato da direita está "trocando a devolução do contrato de passaportes" para esta empresa "por certos algoritmos que lhe assegurem a Presidência".

De la Espriella nega conhecer os diretores da empresa e sua campanha pediu ao Ministério Público a abertura de uma investigação após a "admissão pública (...) sobre interceptações às comunicações" do candidato, segundo um comunicado.

Petro busca manter a esquerda no poder com a candidatura do senador Iván Cepeda, favorito nas pesquisas, seguido por De la Espriella.

A coalizão governista já obteve uma primeira vitória em março, ao se posicionar como a principal força no Senado após as eleições legislativas.

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