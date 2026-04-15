Eleições
Candidato de esquerda assume o segundo lugar na apuração das eleições presidenciais do Peru
Com mais de 89% das urnas apuradas, Sánchez superou, por uma margem muito estreita, o ultraconservador Rafael López Aliaga
Roberto Sánchez, candidato à presidência do Peru pelo partido Juntos por el Peru, gesticula enquanto fala durante uma entrevista à AFP em seu escritório de campanha em Lima, em 14 de abril de 2026 - Foto: Connie France / AFP
O candidato da esquerda radical Roberto Sánchez assumiu, nesta quarta-feira (15), o segundo lugar na apuração parcial de votos das eleições presidenciais no Peru, o que o deixa como possível adversário da candidata de direita Keiko Fujimori no segundo turno.
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Com mais de 89% das urnas apuradas, Sánchez superou, por uma margem muito estreita, o ultraconservador Rafael López Aliaga, em uma contagem de votos que segue indefinida.