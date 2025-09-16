Ter, 16 de Setembro

EUA

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Stephen Miran foi empossado, anunciou o Federal Reserve em um comunicado, poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado

Um assessor do presidente americano, Donald Trump, tornou-se oficialmente um dos governadores do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) nesta terça-feira (16), bem a tempo de participar de uma reunião importante sobre as taxas de juros.

Stephen Miran foi empossado, anunciou o Federal Reserve em um comunicado, poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado. A reunião de política monetária de dois dias do Fed começou logo depois, segundo um porta-voz.

