Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed
Stephen Miran foi empossado, anunciou o Federal Reserve em um comunicado, poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado
Um assessor do presidente americano, Donald Trump, tornou-se oficialmente um dos governadores do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) nesta terça-feira (16), bem a tempo de participar de uma reunião importante sobre as taxas de juros.
Stephen Miran foi empossado, anunciou o Federal Reserve em um comunicado, poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado. A reunião de política monetária de dois dias do Fed começou logo depois, segundo um porta-voz.