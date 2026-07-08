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EUA Candidato democrata acusado de estupro desiste de disputa-chave pelo Senado Segundo a lei do estado do Maine, os democratas podem substituir Platner na cédula eleitoral porque ele renunciou antes do prazo de 13 de julho

O candidato democrata ao Senado americano Graham Platner encerrou sua campanha nesta quarta-feira (8), depois que uma acusação de estupro ameaçou arruinar uma das melhores oportunidades de seu partido para tomar uma cadeira dos republicanos.

“Estamos suspendendo as operações da campanha”, disse Platner em um vídeo publicado no X. “Isto é incrivelmente difícil, porque sei que alguns vão achar que é uma admissão de culpa, e definitivamente não é. [...] Estamos fazendo isso por causa das estruturas que estão sendo tomadas de nós por aqueles que detêm o poder”, acrescentou.

Segundo a lei do estado do Maine, os democratas podem substituir Platner na cédula eleitoral porque ele renunciou antes do prazo de 13 de julho. O partido tem até 27 de julho para escolher um novo candidato.

Na segunda-feira, o Politico noticiou que Jenny Racicot, uma moradora de Maine de 41 anos que anteriormente havia tido um relacionamento com Platner, o acusou de forçá-la a ter relações sexuais no fim de 2021, apesar de suas repetidas objeções.

Sua campanha perdeu rapidamente o apoio de todo o Partido Democrata, desde a classe política de Washington até os legisladores progressistas e ativistas que o haviam defendido.

O colapso representa uma virada dramática para um candidato que, há apenas algumas semanas, era aclamado por seus apoiadores como prova de que uma mensagem contundente contra o establishment poderia conquistar eleitores cansados da política cautelosa dos democratas.

Platner, veterano da Marinha, produtor de ostras e recém-chegado à política, venceu as primárias democratas do mês passado no estado do Maine, no nordeste do país.

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