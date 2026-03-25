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EUA Candidato democrata vence eleição no distrito da Flórida onde fica resort de Trump "Os democratas acabam de virar a cadeira da residência de Trump e Mar-a-Lago!"

A oposição democrata venceu a eleição de terça-feira (24) no distrito onde fica a residência do presidente Donald Trump na Flórida, segundo projeções da imprensa americana.

A eleição especial para a Câmara dos Representantes do estado da Flórida foi vencida pela democrata Emily Gregory, que derrotou o republicano Jon Maples, candidato apoiado por Trump, informaram a CNN e o jornal The New York Times, entre outros.

As eleições locais no Distrito 87 da Flórida ganharam uma dimensão simbólica por incluirem a propriedade Mar-a-Lago, de Trump, onde o presidente passa a maior parte de seus fins de semana, no condado de Palm Beach.

Nas eleições de 2024, o candidato republicano Mike Caruso venceu a disputa pela cadeira legislativa do distrito com 19 pontos de vantagem.

Caruso renunciou à presidência em agosto, quando foi nomeado para o tribunal de Palm Beach pelo governador republicano Ron DeSantis.

O Partido Democrata da Flórida escreveu na rede social X: "Parabéns a Emily Gregory por sua eleição para representar o distrito 87 da Câmara de Representantes!".

“Os democratas acabam de virar a cadeira da residência de Trump e Mar-a-Lago!”, acrescentou o partido.

A vitória de Gregory é mais uma de uma série de triunfos democratas nos últimos meses contra os republicanos ao longo dos Estados Unidos.

Em janeiro, um candidato democrata venceu uma cadeira no Senado estadual do Texas – reduto tradicional do Partido Republicano – e analistas destacam uma evidência de um desencanto dos candidatos com o partido do presidente Trump.

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