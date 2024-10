A- A+

Eleição presidencial Candidato presidencial do Equador denuncia ameaças de morte Em um vídeo publicado no X, o candidato Jan Topic conta que, "após assistir a um torneio de xadrez com a minha família, recebi uma ameaça direta ao meu telefone pessoal"

O direitista Jan Topic, um dos 16 candidatos para a eleição presidencial equatoriana de fevereiro de 2025, denunciou nesta terça-feira (29) que recebeu ameaças de morte através de mensagens enviadas a seu telefone celular.

"Desde o primeiro dia, nossa candidatura tem sido alvo de ataques: trolls, fake news, impugnações. Agora acrescentam ameaças de morte", afirmou o candidato através da rede social X.

Ex-franco-atirador e ex-paraquedista de 41 anos, Topic concorre pela segunda vez à Presidência equatoriana depois de ficar em quarto, com 14% dos votos válidos, no pleito de 2023, vencido pelo atual mandatário Daniel Noboa.

Em um vídeo publicado no X, o candidato conta que, no sábado, "após assistir a um torneio de xadrez com a minha família, recebi uma ameaça direta ao meu telefone pessoal", manifestou.

"Não vamos desistir [...] e vamos lutar para que o nosso futuro se decida em uma concorrência limpa, democrática, justa para todos", insistiu o candidato.

Em 20 de outubro, o candidato centrista Jimmy Jairala denunciou que seu veículo, no qual se deslocava um de seus filhos, foi baleado em um ataque no qual ficou ferido o motorista e o guarda-costas.

Políticos assinados

Desde 2023, cerca de uma dezena de políticos foram assassinados no Equador, um país que passou de um território de paz para um centro de operações do narcotráfico e do crime organizado.

Durante a campanha presidencial daquele ano, o centrista Fernando Villavicencio foi assassinado por pistoleiros ao sair de um comício em Quito.

A guerra pelo poder entre grupos com vínculos com cartéis internacionais do narcotráfico transformou o país em um dos mais violentos do mundo, com uma taxa recorde de 47 homicídios para cada 100.000 habitantes em 2023, que em 2018 era de apenas seis.

Embora o pleito ainda esteja distante, duas pesquisas privadas realizadas em agosto colocavam Topic no terceiro lugar, atrás do presidente Noboa, que tentará a reeleição, e da esquerdista Luisa González. Estes últimos disputaram o segundo turno em 2023.

