conflito Candidatos ao Congresso da Colômbia desaparecem em campanha eleitoral violenta O país vive a maior crise de segurança em uma década antes da votação

Dois candidatos ao Congresso da Colômbia desapareceram ontem, às vésperas das eleições legislativas de 8 de março, anunciou nesta quinta-feira (26) o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

O país vive a maior crise de segurança em uma década antes da votação. Em 31 de maio, os colombianos também vão eleger o sucessor do presidente Gustavo Petro.

O ministro Sánchez denunciou "o desaparecimento" de dois candidatos a cadeiras legislativas: Andrés Vásquez, membro de um partido de direita, que aspira ao Senado, e Anita Guetío, uma indígena que busca ser eleita para a câmara baixa.

Vásquez desapareceu na manhã de ontem, quando deixava a residência de seu pai em Pelaya, informou sua mulher. Familiares encontraram seu carro abandonado.

Anita não faz contato desde que se deslocava por uma estrada do departamento de Cauca onde atuam grupos guerrilheiros.

Sánchez não informou o motivo dos desaparecimentos. "Estamos agindo com toda a capacidade e determinação da Força Pública para encontrá-los e trazê-los de volta para seus lares sãos e salvos", publicou no X.

Os desaparecimentos se somam a vários ataques contra políticos na Colômbia, onde grupos criminosos continuam atuando desde o acordo de paz com a guerrilha das Farc, em 2016.

Os grupos armados, que se financiam por meio do narcotráfico, da extorsão e da mineração ilegal, usam a violência para tentar impor um controle territorial.

