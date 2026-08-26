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Estados Unidos

Candidatos de Trump vencem primárias na Carolina do Sul e Oklahoma

Vitórias de Graham e Mazzei interromperam uma série de derrotas de candidatos do presidente americano nas primárias

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Esta foto de arquivo, tirada em 21 de agosto de 2026, mostra o presidente dos EUA, Donald Trump, ajudando a senadora Darline Graham a descer do palco durante um comício de campanha no Centro de Convenções de Myrtle Beach, em Myrtle Beach, Carolina do SulEsta foto de arquivo, tirada em 21 de agosto de 2026, mostra o presidente dos EUA, Donald Trump, ajudando a senadora Darline Graham a descer do palco durante um comício de campanha no Centro de Convenções de Myrtle Beach, em Myrtle Beach, Carolina do Sul - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente Donald Trump obteve duas vitórias na terça-feira (25) com o triunfo de seus candidatos no segundo turno das primárias republicanas na Carolina do Sul e em Oklahoma, segundo projeções da imprensa americana.

Na Carolina do Sul, a novata na política Darline Graham derrotou o congressista veterano Ralph Norman, depois que Trump decidiu intervir de forma contundente na disputa.

Mike Mazzei, também apoiado por Trump, venceu o segundo turno da primária para definir o candidato republicano ao governo de Oklahoma, superando o procurador-geral do estado, Gentner Drummond, criticado pelo presidente como um "falso republicano".

As vitórias de Graham e Mazzei interromperam uma série de derrotas de candidatos de Trump nas primárias, o que gerou dúvidas sobre sua liderança no partido.

Dez candidatos apoiados por Trump foram derrotados nas disputas republicanas neste ciclo — seis apenas em agosto —, igualando o total combinado das primárias de 2018, 2020 e 2024, segundo a CNN.

Os resultados de terça-feira (25) também representam uma vitória pessoal para Trump, que havia insistido alguns dias antes que seus apoios eram "mais fortes do que nunca" e minimizara as derrotas recentes.

Trump passou à Carolina do Sul para fazer campanha por Graham, que assumiu uma cadeira no Senado em julho para completar o mandato de seu irmão Lindsey, que faleceu no mesmo mês.

O presidente também participou por telefone de um comício na véspera da votação, no qual conclamou seus apoiadores a votar como se o nome dele estivesse na cédula.

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A organização política MAGA Inc., que apoia Trump, investiu mais de 827 mil dólares em ligações e mensagens de texto aos candidatos, uma quantia elevada para uma eleição primária em um estado pequeno como a Carolina do Sul.

Liderança à prova
Em Oklahoma, o procurador-geral do estado, Drummond, terminou levemente à frente de Mazzei no primeiro turno em junho. Ambos tiveram cerca de um quarto dos votos. Desde então, foram gastos mais de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) no segundo turno, de acordo com a imprensa americana.

Trump atacou reiteradamente Drummond como um "republicano falso", em parte porque o procurador-geral se opôs a uma proposta para construir uma reserva de alumínio de 4 bilhões de dólares (R$ 20,5 bilhões) reforçada pelo presidente, alegando que o projeto poderia prejudicar terras e comunidades locais.

As vitórias nos dois estados aconteceram depois que Trump sofreu reveses em Wyoming, Minnesota e Tennessee, entre outros.

Uma derrota adicional aumentaria as dúvidas sobre se os eleitores republicanos desejam seguir seus prazos quando o próprio Trump não estiver na cédula.

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