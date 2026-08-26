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Estados Unidos Candidatos de Trump vencem primárias na Carolina do Sul e Oklahoma Vitórias de Graham e Mazzei interromperam uma série de derrotas de candidatos do presidente americano nas primárias

O presidente Donald Trump obteve duas vitórias na terça-feira (25) com o triunfo de seus candidatos no segundo turno das primárias republicanas na Carolina do Sul e em Oklahoma, segundo projeções da imprensa americana.

Na Carolina do Sul, a novata na política Darline Graham derrotou o congressista veterano Ralph Norman, depois que Trump decidiu intervir de forma contundente na disputa.

Mike Mazzei, também apoiado por Trump, venceu o segundo turno da primária para definir o candidato republicano ao governo de Oklahoma, superando o procurador-geral do estado, Gentner Drummond, criticado pelo presidente como um "falso republicano".

As vitórias de Graham e Mazzei interromperam uma série de derrotas de candidatos de Trump nas primárias, o que gerou dúvidas sobre sua liderança no partido.

Dez candidatos apoiados por Trump foram derrotados nas disputas republicanas neste ciclo — seis apenas em agosto —, igualando o total combinado das primárias de 2018, 2020 e 2024, segundo a CNN.

Os resultados de terça-feira (25) também representam uma vitória pessoal para Trump, que havia insistido alguns dias antes que seus apoios eram "mais fortes do que nunca" e minimizara as derrotas recentes.

Trump passou à Carolina do Sul para fazer campanha por Graham, que assumiu uma cadeira no Senado em julho para completar o mandato de seu irmão Lindsey, que faleceu no mesmo mês.

O presidente também participou por telefone de um comício na véspera da votação, no qual conclamou seus apoiadores a votar como se o nome dele estivesse na cédula.

A organização política MAGA Inc., que apoia Trump, investiu mais de 827 mil dólares em ligações e mensagens de texto aos candidatos, uma quantia elevada para uma eleição primária em um estado pequeno como a Carolina do Sul.

Liderança à prova

Em Oklahoma, o procurador-geral do estado, Drummond, terminou levemente à frente de Mazzei no primeiro turno em junho. Ambos tiveram cerca de um quarto dos votos. Desde então, foram gastos mais de 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) no segundo turno, de acordo com a imprensa americana.

Trump atacou reiteradamente Drummond como um "republicano falso", em parte porque o procurador-geral se opôs a uma proposta para construir uma reserva de alumínio de 4 bilhões de dólares (R$ 20,5 bilhões) reforçada pelo presidente, alegando que o projeto poderia prejudicar terras e comunidades locais.

As vitórias nos dois estados aconteceram depois que Trump sofreu reveses em Wyoming, Minnesota e Tennessee, entre outros.

Uma derrota adicional aumentaria as dúvidas sobre se os eleitores republicanos desejam seguir seus prazos quando o próprio Trump não estiver na cédula.

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