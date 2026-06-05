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Mundo Candidatos encerram campanha presidencial no Peru para um 2º turno acirrado Cerca de 27 milhões de peruanos estão convocados para votar no segundo turno das eleições em um país onde o voto é obrigatório

A direitista Keiko Fujimori e o esquerdista Roberto Sánchez encerraram suas campanhas na quinta-feira (4) diante de milhares de apoiadores, às vésperas do acirrado segundo turno presidencial de domingo, uma eleição que ocorre em um Peru assolado pela criminalidade e pela instabilidade política.

Entre gritos de "Keiko para presidente", Fujimori, que é filha do ex-presidente autocrático Alberto Fujimori (1990–2000), pediu o voto dos peruanos para "evitar o caos e o retrocesso".

"Queremos um governo que nos traga paz, que restaure a ordem! Queremos um governo de confiança... Não vou decepcioná-los", disse Fujimori, administradora de empresas de 51 anos que disputa a presidência pela quarta vez consecutiva.

No início, Mérida Delgado, de 65 anos, disse à AFP que temia que uma vitória da esquerda levasse o Peru pelo mesmo caminho da Venezuela ou de Cuba: "Não podemos abandonar-los vencer com o comunismo e o terrorismo".

Entre fogos de artifício e música andina, Sánchez, deputado e ex-ministro de 57 anos, prometeu “democracia”. “Será o fim do caos, o fim da ‘Sra. K’, o fim dos assassinatos, da corrupção e da impunidade”, declarou.

"Abaixo a 'mulher da máfia', abaixo o fujimorismo!", gritou Sánchez que, assim como fez durante toda a campanha, usou o chapéu de camponês que recebeu de presente do ex-presidente Pedro Castillo, atualmente preso por uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado.

"Todos esses anos foram caóticos. Esta será uma quarta derrota de Keiko. Vivi uma era de seu pai, que foi marcada pela corrupção total", disse à AFP Cristina Sotomayor, administradora de 63 anos e apoiadora apresentada no comecinho de Sánchez.

A poucos dias da votação, a pesquisa mais recente, realizada há cinco dias, mostra os dois candidatos em empate técnico, com um quinto do eleitorado indeciso e cansado da turbulência política que viu oito presidentes em uma única década.

O primeiro turno, que contou com cerca de trinta candidatos e foi marcado por falhas técnicas e denúncias de fraude, refletiu a frustração generalizada com a classe política do Peru. Juntos, Fujimori e Sánchez não conseguiram sequer 30% dos votos.

A questão da criminalidade

Sánchez se apresenta como a voz dos candidatos pobres e das áreas rurais, promete uma “mudança radical” e acusa as elites e o Parlamento de serem responsáveis pela instabilidade.

Keiko promete uma postura firme contra a insegurança em um país que registrou um aumento de 20% nos casos de extorsão notificados em 2025, em comparação com o ano anterior.

"O dia a dia no Peru pode ser aterrorizante: há muita criminalidade e muitos assassinatos. Extorsões, homicídios, cobranças de 'taxas de proteção'...", disse Raúl Porras, um agricultor de 52 anos, durante o comício.

Lima registrou 23 homicídios por 100 mil habitantes em 2025, três vezes a taxa de cinco anos antes, segundos dados oficiais.

No encerramento de sua campanha, Sánchez atribuiu criminalidade desenfreada à corrupção. “É por isso que vamos propor a 'morte civil' para os corruptos”, declarou ele, referindo-se a um plano para impedi-los permanentemente de exercer cargas públicas.

Apesar da instabilidade, a economia peruana é estável. O próximo presidente terá de lidar com um Congresso dividido e uma profunda desconfiança da população em relação ao governo.

Cerca de 27 milhões de peruanos estão convocados para votar no segundo turno das eleições em um país onde o voto é obrigatório.

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