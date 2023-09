Candidíase: mulher relata sofrer da doença há 10 meses e viraliza no TikTok; veja vídeo

A- A+

Uma influenciadora, moradora do interior de Minas Gerais, viralizou ao contar sua experiência lidando com a candidíase de repetição. Segundo Raynara, que já conta com 3,3 milhões de visualizações no vídeo do relato, ela sofre com os sintomas da doença desde novembro de 2022.

Ainda que tenha passado por três ginecologistas, nenhum deles indicou um tratamento eficaz para ela se ver livre da condição, que atrapalha sua rotina pelas coceiras insistentes e sensação de ardência na região íntima.

"Tentei ficar sem ter relações sexuais, mas também não funcinou. Os profissionais suspeitaram do meu dispositivo intrauterino (DIU), do lubrificante da camisinha, do meu transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Também suspeitaram que fosse uma vaginite, mas o exame papanicolau identificou a cândida", conta Raynara.

Na série de vídeos posteriores ao relato original a criadora de conteúdo prossegue com as tentativas de tratar a infecção vaginal.

O que é a candidíase?

A candidíase é uma infecção que acomete a vagina e os tecidos da abertura da vagina (vulva), causada por fungos. O mais comum é o chamado Candida albicans, encontrado no organismo humano. Ele pode ser ativado, se tornando um problema, quando existe algum desequilíbrio imunológico.

E a de repetição?

O quadro é considerado como candidíase de repetição quando os sintomas se manifestam mais de quatro vezes em um mesmo ano. A recorrência da condição pode se dar pelo estilo de vida do paciente ou fatores inflamatórios que colaboram para o enfraquecimento do sistema imunológico.

Sintomas

A doença é geralmente associada à mulheres, mas também pode atingir a região íntima masculina por conta dos mesmos fatores. Os sintomas, no entanto, se diferenciam a depender do sexo.

Os mais comuns em mulheres são:

Corrimento vaginal esbranquiçado;

Coceira leve, moderada ou forte;

Ardor vaginal;

Dor ou desconforto ao urinar.

E nos homens:

Pequenas manchas vermelhas na região do pênis.

Edema leve ou lesões em forma de pontos.

Coceira.

O tratamento para a condição se baseia principalmente na ação de antifúngicos, ministrados tanto por via oral quanto por via local. Quando a paciente, além da infecção, tem uma irritação muito séria, indica-se um creme cicatrizante local. No entanto, também é indicada a mudança no estilo de vida, com alimentação saudável e outros hábitos que ajudem a recuperar a imunidade.

