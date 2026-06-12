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SAÚDE "Candidíase" nas cordas vocais: entenda a condição relatada pelo cantor Diogo Nogueira Artista está em tratamento para recuperação total da voz

O cantor Diogo Nogueira afirmou, durante sua participação do programa Encontro com a Patrícia Poeta, nesta quinta-feira (11), que desenvolveu uma infecção pelo fungo Candida albins nas cordas vocais.

"Tive uma baixa de imunidade muito forte por conta dos shows, do trabalho, e acabei pegando uma candidíase na corda vocal. [A candidíase] é completamente diferente do que acontece com as mulheres. Todos nós temos candidíase. Só que, quando a nossa imunidade abaixa num certo ponto, ela ataca em outros lugares. Pode dar debaixo das axilas, pode dar nas amígdalas, pode dar na corda vocal. E o meu atingiu diretamente a minha laringe", relatou o artista.

E atualmente, está passando por tratamento para a recuperação total da voz.

O que é a candidíase?

A candidíase se trata de uma doença causada pelo fungo Candida albins, que é comumente encontrado no organismo humano. Nas mulheres, a candidíase tende a se desenvolver no órgão sexual, no entanto, o fungo pode se tornar patológico em outros locais do corpo.

Além disso, para o fungo causar a candidíase, é necessário que o ocorra um desequilíbrio, o qual pode ser estimulado por doenças, pelo uso de medicamentos para tratar algum outro problema de saúde.

Como a laringite se desenvolve?

A condição também pode ser chamada de laringite quando o excesso de crescimento do fungo atinge a região das laringes. A laringite por Candida tem como os principais sintomas leve dor de garganta e rouquidão.

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