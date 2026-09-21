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SAÚDE

Caneta de nova geração supera perda de peso do Mounjaro, diz Novo Nordisk

Fabricante do Ozempic afirma que o medicamento em desenvolvimento CagriSema demonstrou maior perda de peso em pacientes com diabetes

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Caneta de nova geração supera perda de peso do Mounjaro, diz Novo NordiskCaneta de nova geração supera perda de peso do Mounjaro, diz Novo Nordisk - Foto: Freepik

O CagriSema, uma caneta de nova geração ainda em fase de testes clínicos, proporcionou uma perda de peso média superior à do Mounjaro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como Ozempic e Wegovy, e que está à frente do desenvolvimento do CagriSema, de acordo com informações da Reuters.

Em um estudo de estágio avançado com pacientes diabéticos, uma dose de 1 mg do medicamento CagriSema, proporcionou uma perda de peso média estimada de 12,4%. A comparação foi feita com o Mounjaro na dose de 5 mg, que proporcionou uma perda de peso de 9,1%.

Em outro estudo de estágio avançado, o medicamento promoveu uma perda de peso de 21% na dose de 1,0 mg em comparação com o placebo, em adultos com obesidade. O CagriSema é uma injeção de administração semanal que combina a cagrilintida — que imita a amilina, um hormônio pancreático — e a semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e Wegovy.

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Espera-se que a FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, tome uma decisão sobre o pedido de aprovação do CagriSema para controle de peso ainda este ano. A previsão da Novo é que o medicamento chegue ao mercado no início de 2027.

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