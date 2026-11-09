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DIABETES Caneta de semaglutida Owozy começa a ser vendida no Brasil a partir de R$ 349 Medicamento é aprovado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 e chega ao mercado com preços entre R$ 349 e R$ 488 por unidade

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O medicamento de semaglutida do tipo "caneta" desenvolvido pela Adalvo começou a ser comercializado no Brasil nesta segunda-feira (9). Batizada de Owozy, a medicação é indicada para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 e chega às farmácias com preços que variam de R$ 349 a R$ 488, dependendo da apresentação e das condições de compra.

O produto será distribuído no país pela Biolab & Co., em parceria com a farmacêutica Sandoz. O medicamento recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 29 de julho de 2026, após o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março deste ano.

Quanto custa a caneta Owozy?

Segundo informações divulgadas pela Biolab, os preços variam conforme a dosagem e a quantidade adquirida.



Os valores são:

Apresentação de 0,5 mg: R$ 443 por caneta.

Apresentação de 1 mg: R$ 488 por unidade.

Apresentação de 1 mg na compra de três canetas: R$ 349 por unidade.

Os preços fazem parte do programa de benefícios Saúde em Evolução, da Biolab, destinado a pacientes cadastrados.

Para que serve a semaglutida?

A semaglutida é uma substância pertencente à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. Ela imita a ação de um hormônio produzido naturalmente pelo intestino, que participa do controle da glicose no sangue e da regulação do apetite.

No organismo, o medicamento estimula a liberação de insulina quando os níveis de glicose estão elevados, retarda o esvaziamento do estômago e prolonga a sensação de saciedade. A aplicação é subcutânea e realizada uma vez por semana, conforme orientação médica.

A mesma substância está presente em medicamentos conhecidos, como o Ozempic e o Wegovy. No entanto, embora a semaglutida também seja utilizada no tratamento da obesidade, a Owozy foi aprovada pela Anvisa exclusivamente para o diabetes tipo 2. Portanto, não tem indicação autorizada para emagrecimento.

Quais são os efeitos colaterais?

Assim como outros medicamentos à base de semaglutida, a Owozy pode provocar efeitos adversos, principalmente no sistema gastrointestinal. Entre os mais comuns estão:

Náuseas;

Vômitos;

Diarreia;

Prisão de ventre.

Também existem riscos menos frequentes, mas potencialmente graves, como a pancreatite. Por isso, o tratamento exige prescrição e acompanhamento médico.

Qual é o diferencial da nova caneta?

Um dos diferenciais anunciados pela fabricante é a estabilidade do medicamento durante o uso. Depois de retirada da geladeira, a caneta pode permanecer por até 42 dias em temperaturas de até 30 °C, conforme as orientações de conservação do produto.

A Owozy está disponível em duas apresentações: canetas pré-preenchidas multidose de 1,5 ml e 3 ml, ambas com concentração de 1,34 mg/ml de semaglutida.

Fim da patente abriu espaço para novos fabricantes

A chegada da Owozy ocorre após o encerramento da patente da semaglutida no Brasil, em março de 2026. A mudança abriu espaço para que outras farmacêuticas desenvolvessem e comercializassem medicamentos com o mesmo princípio ativo.

Ao longo de 2026, a Anvisa ampliou a lista de medicamentos dessa classe aprovados no país, incluindo versões sintéticas e similares. Em outubro, a agência autorizou o registro de mais cinco canetas, destinadas ao tratamento do diabetes e da obesidade.

A ampliação da concorrência pode aumentar a oferta de tratamentos à base de GLP-1 no mercado brasileiro. No entanto, a chegada de novos fabricantes não significa, necessariamente, redução imediata dos preços, já que o custo depende de fatores como dosagem, quantidade utilizada e condições de comercialização.

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