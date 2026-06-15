Caneta emagrecedora: 1ª semaglutida produzida no Brasil começa a ser vendida no país

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O medicamento Ozivy, produzido pela farmacêutica EMS, começou a ser vendido no Brasil nesta segunda-feira (15). Trata-se do primeiro fármaco com a semaglutida como substância ativa a receber o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento da diabetes tipo 2.



Segundo a EMS, o lote inicial para venda será de 500 mil canetas. No Programa Vida + Leve, oferecido pela EMS, é apresentado um pacote com duas canetas multidose de 1 mg que corresponde aos três primeiros meses de tratamento, por R$ 863,23, equivalente a R$ 287 por mês.



Enquanto nas farmácias, o valor unitário da caneta é de R$ 452 mensais para as doses iniciais, de 0,25 mg e 0,5 mg, e de R$ 497 para a de 1 mg.





A semaglutida se popularizou no país por conta do medicamento Ozempic, que perdeu a patente sobre a molécula em março deste ano. No mês de maio, o Ozivy recebeu o sinal verde da Anvisa, e, a partir disso, o "genérico" da caneta passou a ser produzido na Hortolândia, em São Paulo.

Como o Ozivy funciona?

Parte da classe de medicamentos GLP-1, ele apresenta um funcionamento semelhante ao do Ozempic, que simula a ação do hormônio GLP-1 no corpo. Eles atuam em três frentes: no pâncreas, estimulando a produção de insulina, no estômago, reduz a velocidade com a qual a comida é digerida e, no cérebro, diminui o apetite.

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