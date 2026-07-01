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SAÚDE Caneta emagrecedora: laboratório nacional reduz o preço do medicamento nas farmácias Doses de 1 mg apresentaram redução de até 48% do valor

As canetas emagrecedoras Poviztra e Extensior, idênticas ao Wegovy e Ozempic, respectivamente, tiveram os preços reduzidos em todo o país a partir da terça-feira (30).

Os medicamentos, produzidos a partir de uma parceria entre a farmacêutica brasileira Eurofarma e a dinamarquesa Novo Dordisk, estarão disponíveis em valores abaixo do mercado através do programa EuroCuida.

Com o novo programa, o preço das dosagens iniciais do Poviztra, de 0,25 mg e 0,5 mg, indicadas para os dois primeiros meses de tratamento de obesidade e sobrepeso, fica em R$ 445. No mês seguinte, a primeira caixa de 1 mg sai a R$ 490.

Já na apresentação com duas doses de 0,25 mg e 0,5 mg de início de tratamento, o preço é de R$ 590 (ou seja, R$ 295 por caixa). Enquanto o Poviztra de 1 mg, adquirido até 80 dias após a primeira compra, custa R$ 309.

No caso do Extensior, indicado para diabetes, as doses iniciais de 0,25 mg e 0,5 mg ficam a R$ 445, e a apresentação de 1 mg sai a R$ 490, quando adquiridos individualmente. Por outro lado, no programa de início de tratamento, as primeiras doses saem a R$ 399 e a versão de 1 mg, por R$ 309 (uma redução de 48% do preço anterior).

“Com a nova redução de preços, a Eurofarma reforça o compromisso de tornar os tratamentos inovadores ainda mais acessíveis aos brasileiros, com produtos que têm um sólido histórico de uso em milhões de pacientes, com segurança e eficácia”, comenta Andréa Frazão, diretora de Prescrição Médica na Eurofarma, em nota.

O cadastro no programa EuroCuida pode ser feito por meio de cadastro no site oficial. Além disso, nele é possível verificar as farmácias participantes do programa.

Por que Poviztra e Extensior são idênticas às famosas canetas?

Tanto o Poviztra quanto o Extensior são produzidos a partir de moléculas biológicas da semaglutida, assim como os medicamentos Wegovy e Ozempic. A produção dos fármacos é feita a partir da parceira da Novo Nordisk, detentora da patente das famosas canetas, e da Eurofarma.

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