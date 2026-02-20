A- A+

SAÚDE Caneta emagrecedora: UE aprova nova dose de Wegovy que promete perda de até 21% do peso corporal Substância injetável da Novo Nordisk passa a contar com versão de 7,2 mg, três vezes superior ao limite anterior; formato em comprimido segue disponível apenas nos EUA

A Comissão Europeia aprovou uma nova dosagem de manutenção do medicamento Wegovy (injeção de semaglutida) de 7,2 mg — três vezes superior ao máximo anteriormente autorizado, de 2,4 mg. O anúncio foi feito pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do remédio indicado para o tratamento da obesidade.

A decisão foi baseada em parecer favorável do Comitê Científico da Agência Europeia de Medicamentos (CHMP), emitido em 12 de dezembro de 2025. “Esta aprovação é mais um passo importante para ajudar pessoas com obesidade a alcançarem uma perda de peso muito significativa”, afirmou Emil Kongshøj Larsen, vice-presidente executivo de Operações Internacionais da Novo Nordisk.

Com o aval de Bruxelas, a empresa já solicitou autorização para comercializar uma caneta injetável de dose única de 7,2 mg. Se aprovada, a nova apresentação deverá estar disponível nos 27 países do bloco até o fim do ano. Até lá, médicos da União Europeia poderão prescrever a dosagem de 7,2 mg por meio da aplicação de três injeções de 2,4 mg administradas em uma única sessão. O esquema terapêutico segue com periodicidade de uma injeção semanal.

A dose de 7,2 mg já foi aprovada no Reino Unido. Nos Estados Unidos, há pedidos em análise junto à Food and Drug Administration (FDA). A versão oral do medicamento, em comprimido, está disponível apenas no mercado americano e aguarda aprovação para comercialização na União Europeia.





Estudos apontam perda média de 21% do peso

A aprovação europeia foi precedida por dois estudos clínicos com duração de 72 semanas. O primeiro, chamado STEP UP, envolveu 1.407 participantes sem diabetes tipo 2. O segundo, STEP UP T2D, analisou 512 pacientes com diabetes tipo 2. Em ambos os casos, adultos com obesidade receberam 7,2 mg do medicamento uma vez por semana, combinados a mudanças no estilo de vida.

Segundo a Novo Nordisk, os participantes tratados com a nova dosagem perderam, em média, 21% do peso corporal inicial. Já o grupo que recebeu placebo, também associado a alterações de hábitos, registrou redução média de 2%.

De acordo com a farmacêutica, uma em cada três pessoas tratadas com a dose de 7,2 mg perdeu 25% ou mais do peso inicial. Os estudos indicam ainda preservação da massa magra e da função muscular, com 84% da perda de peso atribuída à redução de gordura corporal.

Os efeitos colaterais mais comuns relatados foram náusea, diarreia, vômito e disestesia — alteração da sensibilidade, especialmente tátil. Ainda assim, a empresa ressalta que esses “eventos foram geralmente leves a moderados e transitórios”.

Com a nova aprovação, o Wegovy injetável passa a ser oferecido na União Europeia nas doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,7 mg, 2,4 mg e 7,2 mg, todas sujeitas à prescrição médica.

