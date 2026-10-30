Sex, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta30/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Canetas emagrecedoras: Anvisa aprova 20 novas neste ano; saiba quais são todas as autorizadas

Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil

Reportar Erro
Caneta emagrecedoraCaneta emagrecedora - Foto: Freepik

Após o fim da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já aprovou 20 novas “canetas emagrecedoras”, injetáveis indicados para o tratamento de diabetes e obesidade.

Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil

Além da semaglutida, alguns fármacos são à base de liraglutida, molécula do Victoza e do Saxenda, indicada para as mesmas finalidades e cuja patente expirou em 2024.

Segundo a autarquia, a análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida se tornou prioridade desde agosto de 2025 a pedido do Ministério da Saúde, que busca incluir os fármacos no Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir o abastecimento do mercado nacional.

A tirzepatida, do Mounjaro, outra medicação da mesma classe também muito utilizada, ainda não tem novas versões pois a patente expira somente em 2036.

Leia também

• Anvisa aprova cinco novas canetas para tratamento do diabetes e da obesidade

• Canetas emagrecedoras: mercado paralelo e automedicação aumentam riscos à saúde

• Canetas emagrecedoras: riscos e benefícios sem milagres

Algumas das novas canetas foram registradas como novos fármacos, por terem uma via distinta de fabricação dos medicamentos originais. Já outras são similares, ou seja, têm um nome comercial próprio, embora sejam a mesma molécula.

A Anvisa também já aprovou genéricos de semaglutida e liraglutida, categoria que obrigatoriamente carrega apenas o nome da substância e deve ser, pelo menos, 35% mais barata que o medicamento de referência.

Abaixo, veja todas as “canetas emagrecedoras” aprovadas para uso no Brasil e as suas finalidades:

> Semaglutida

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Dr.Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026

Insulina Icodeca + Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. em 28/09/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 31/08/2026

Remédio de referência: Ozivy
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 24/08/2026

Remédio de referência: Ozivy
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS 17/08/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. em 13/08/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda. em 29/07/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. em 29/07/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. em 29/07/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., subsidiária da Hypera Pharma, com venda pela marca Mantecorp em 29/07/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Ranbaxy Farmacêutica Ltda. em 29/07/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 25/05/2026

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)

Semaglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)

Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk

Semaglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk

> Liraglutida

Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação
Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Liraglutida
Indicação: obesidade
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Liraglutida
Indicação: obesidade
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Remédio de referência: Lirux
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 08/09/2026

Remédio de referência: Olire
Indicação: obesidade
Registro concedido à EMS em 08/09/2026

Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 01/06/2026

Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS

Liraglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à EMS

Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk

Liraglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk

> Tirzepatida

Tirzepatida
Versão que concentra quatro doses mensais em uma única caneta
Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade
Registro concedido à Eli Lilly em 18/03/2026

Tirzepatida
Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade
Registro concedido à Eli Lilly

Reportar Erro

Veja também

Newsletter