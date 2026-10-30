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SAÚDE Canetas emagrecedoras: Anvisa aprova 20 novas neste ano; saiba quais são todas as autorizadas Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil

Após o fim da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já aprovou 20 novas “canetas emagrecedoras”, injetáveis indicados para o tratamento de diabetes e obesidade.

Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil.

Além da semaglutida, alguns fármacos são à base de liraglutida, molécula do Victoza e do Saxenda, indicada para as mesmas finalidades e cuja patente expirou em 2024.

Segundo a autarquia, a análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida se tornou prioridade desde agosto de 2025 a pedido do Ministério da Saúde, que busca incluir os fármacos no Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir o abastecimento do mercado nacional.

A tirzepatida, do Mounjaro, outra medicação da mesma classe também muito utilizada, ainda não tem novas versões pois a patente expira somente em 2036.

Algumas das novas canetas foram registradas como novos fármacos, por terem uma via distinta de fabricação dos medicamentos originais. Já outras são similares, ou seja, têm um nome comercial próprio, embora sejam a mesma molécula.

A Anvisa também já aprovou genéricos de semaglutida e liraglutida, categoria que obrigatoriamente carrega apenas o nome da substância e deve ser, pelo menos, 35% mais barata que o medicamento de referência.

Abaixo, veja todas as “canetas emagrecedoras” aprovadas para uso no Brasil e as suas finalidades:

> Semaglutida

Embeltah

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à empresa Dr.Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026

Sevema

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026

Kyinsu

Insulina Icodeca + Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. em 28/09/2026

Yluméc

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à EMS em 31/08/2026

Genérico de semaglutida

Remédio de referência: Ozivy

Indicação: diabetes

Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 24/08/2026

Genérico de semaglutida

Remédio de referência: Ozivy

Indicação: diabetes

Registro concedido à EMS 17/08/2026

Semaclique

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. em 13/08/2026

Owozy

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda. em 29/07/2026

Seemasun

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. em 29/07/2026

Zempneo

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à empresa Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. em 29/07/2026

Semavy

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., subsidiária da Hypera Pharma, com venda pela marca Mantecorp em 29/07/2026

Orsema

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à empresa Ranbaxy Farmacêutica Ltda. em 29/07/2026

Ozivy

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à EMS em 25/05/2026

Extensior

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)

Poviztra

Semaglutida

Indicação: Obesidade

Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)

Ozempic

Semaglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Novo Nordisk

Wegovy

Semaglutida

Indicação: Obesidade

Registro concedido à Novo Nordisk

> Liraglutida

Aribet

Liraglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à empresa Farma Vision Importação

Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Lyrza

Liraglutida

Indicação: obesidade

Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Wylovol

Liraglutida

Indicação: obesidade

Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026

Genérico de liraglutida

Remédio de referência: Lirux

Indicação: diabetes

Registro concedido à EMS em 08/09/2026

Genérico de liraglutida

Remédio de referência: Olire

Indicação: obesidade

Registro concedido à EMS em 08/09/2026

Liraclick

Liraglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 01/06/2026

Olire

Liraglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à EMS

Linux

Liraglutida

Indicação: Obesidade

Registro concedido à EMS

Victoza

Liraglutida

Indicação: diabetes

Registro concedido à Novo Nordisk

Saxenda

Liraglutida

Indicação: Obesidade

Registro concedido à Novo Nordisk

> Tirzepatida

Mounjaro multidose

Tirzepatida

Versão que concentra quatro doses mensais em uma única caneta

Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade

Registro concedido à Eli Lilly em 18/03/2026

Mounjaro

Tirzepatida

Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade

Registro concedido à Eli Lilly

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