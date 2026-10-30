Canetas emagrecedoras: Anvisa aprova 20 novas neste ano; saiba quais são todas as autorizadas
Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil
Após o fim da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já aprovou 20 novas “canetas emagrecedoras”, injetáveis indicados para o tratamento de diabetes e obesidade.
Apenas na quinta-feira (29) foram cinco novos injetáveis para diabetes e obesidade que receberam o sinal verde no Brasil.
Além da semaglutida, alguns fármacos são à base de liraglutida, molécula do Victoza e do Saxenda, indicada para as mesmas finalidades e cuja patente expirou em 2024.
Segundo a autarquia, a análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida se tornou prioridade desde agosto de 2025 a pedido do Ministério da Saúde, que busca incluir os fármacos no Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir o abastecimento do mercado nacional.
A tirzepatida, do Mounjaro, outra medicação da mesma classe também muito utilizada, ainda não tem novas versões pois a patente expira somente em 2036.
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Algumas das novas canetas foram registradas como novos fármacos, por terem uma via distinta de fabricação dos medicamentos originais. Já outras são similares, ou seja, têm um nome comercial próprio, embora sejam a mesma molécula.
A Anvisa também já aprovou genéricos de semaglutida e liraglutida, categoria que obrigatoriamente carrega apenas o nome da substância e deve ser, pelo menos, 35% mais barata que o medicamento de referência.
Abaixo, veja todas as “canetas emagrecedoras” aprovadas para uso no Brasil e as suas finalidades:
> Semaglutida
- Embeltah
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Dr.Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026
- Sevema
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, com fabricação da empresa indiana OneSource Specialty em 29/10/2026
- Kyinsu
Insulina Icodeca + Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda. em 28/09/2026
- Yluméc
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 31/08/2026
- Genérico de semaglutida
Remédio de referência: Ozivy
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 24/08/2026
- Genérico de semaglutida
Remédio de referência: Ozivy
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS 17/08/2026
- Semaclique
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. em 13/08/2026
- Owozy
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda. em 29/07/2026
- Seemasun
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. em 29/07/2026
- Zempneo
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. em 29/07/2026
- Semavy
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., subsidiária da Hypera Pharma, com venda pela marca Mantecorp em 29/07/2026
- Orsema
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Ranbaxy Farmacêutica Ltda. em 29/07/2026
- Ozivy
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 25/05/2026
- Extensior
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)
- Poviztra
Semaglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk (parceria com Eurofarma)
- Ozempic
Semaglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk
- Wegovy
Semaglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk
> Liraglutida
- Aribet
Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação
Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026
- Lyrza
Liraglutida
Indicação: obesidade
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026
- Wylovol
Liraglutida
Indicação: obesidade
Registro concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, com fabricação da empresa indiana Biocon em 29/10/2026
- Genérico de liraglutida
Remédio de referência: Lirux
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS em 08/09/2026
- Genérico de liraglutida
Remédio de referência: Olire
Indicação: obesidade
Registro concedido à EMS em 08/09/2026
- Liraclick
Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Germed Farmaceutica Ltda. 01/06/2026
- Olire
Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à EMS
- Linux
Liraglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à EMS
- Victoza
Liraglutida
Indicação: diabetes
Registro concedido à Novo Nordisk
- Saxenda
Liraglutida
Indicação: Obesidade
Registro concedido à Novo Nordisk
> Tirzepatida
- Mounjaro multidose
Tirzepatida
Versão que concentra quatro doses mensais em uma única caneta
Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade
Registro concedido à Eli Lilly em 18/03/2026
- Mounjaro
Tirzepatida
Indicação: diabetes, obesidade e apneia do sono em indivíduos com obesidade
Registro concedido à Eli Lilly