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SAÚDE

Canetas emagrecedoras: após queda da patente, Anvisa veta 3 registros com liraglutida e semaglutida

Registros dos novos medicamentos foram solicitados pelas farmacêutica Cipla e Dr. Reddy's

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Na decisão, a agência não explicou o motivo da negativaNa decisão, a agência não explicou o motivo da negativa - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) rejeitou pedidos de registro de três novos medicamentos à base de semaglutida (princípio ativo do Wegovy e Ozempic) e liraglutida. Esses remédios são usados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13), se refere a pedidos protocolados pelas farmacêuticas multinacionais Cipla e Dr. Reddy's, ambas indianas.

A Cipla entrou com pedido de aprovação de dois medicamentos à base de liraglutida chamados Plaobes e Lirahyp. Já a Dr. Reddy’s solicitou a aprovação do Embeltah, à base de semaglutida.

 

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Na decisão, a agência não explicou o motivo da negativa.

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