Canetas emagrecedoras: Conselho de Oftalmologia orienta pacientes após análise da Anvisa
Entidade orienta que pessoas que utilizam canetas emagrecedoras realizem acompanhamento oftalmológico, com consultas e exames regulares
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) divulgou nota com orientações a partir da investigação realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) sobre 13 casos de pessoas que desenvolveram neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA-NA) durante o uso de canetas emagrecedoras. Segundo o Conselho, não há recomendação de suspender os medicamentos.
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Por outro lado, passa a ser recomendado que seja feito acompanhamento oftalmológico, com consultas e exames regulares por pessoas que utilizam os medicamentos, como medida de detecção precoce de qualquer tipo de alteração na visão.
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O posicionamento da entidade é de que a associação entre as substâncias e a saúde dos olhos carece de estudos e evidências científicas robustos.
"Não se conhece o mecanismo por trás dessa possível associação. Há estudos indicando a associação e estudos que não mostram esses resultados. Mesmo se essa associação seja comprovada, os estudos sugerem que o risco continua sendo muito baixo", diz Mauro Goldbaum, secretário geral do CBO, em nota.
Além disso, é ressaltado que as canetas emagrecedoras devem ser utilizadas apenas com indicação médica, para casos de diabetes e obesidade.
O que é a NOIA-NA?
A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA-NA) se trata de um "infarto" no nervo óptico, causada pela falta de circulação de sangue no disco óptico, região onde o nervo deixa o olho e segue para o cérebro. Sem oxigênio suficiente, as fibras nervosas sofrem lesão, e a visão é afetada. Dessa forma, a NOIA-NA pode causar perda visual irreversível.
De acordo com o CBO, os principais fatores de risco para a NOIA-NA são hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, tabagismo, hiperlipidemia, obesidade, escavação pequena do disco óptico, drusa de papila e uso de medicamentos.
"Essa situação reforça a necessidade da avaliação contínua das evidências científicas e do monitoramento oftalmológico, por meio de consultas e exames regulares, com o objetivo de detectar precocemente qualquer alteração na visão, seja uma complicação da própria doença ou do tratamento", afirma a nota.