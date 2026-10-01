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GLP-1 Canetas emagrecedoras: descolamento das unhas é 4x mais comum em usuários de GLP-1, mostra estudo Estudo comparou 575 usuários de agonistas do receptor GLP-1 com 1.329 pessoas com diabetes tipo 2 e/ou obesidade

Um novo estudo apresentado no Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV) de 2026, mostrou que o deslocamento de unhas é quatro vezes mais comum em pessoas que tomam agonistas do receptor GLP-1 do que em pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2 que não tomam esses medicamentos — este é o primeiro estudo controlado a examinar os potenciais efeitos deste tipo de medicamento na saúde das unhas.

Segundo o estudo, 39% dos usuários de GLP-1 relataram descolamento das unhas, em comparação com 9% dos controles, enquanto dois terços (66%) apresentaram pelo menos um distúrbio nas unhas.

Para o estudo, os pesquisadores compararam 575 usuários de agonistas do receptor GLP-1 com 1.329 pessoas com diabetes tipo 2 e/ou obesidade que nunca haviam tomado esses medicamentos. Os participantes foram recrutados na França, nos Estados Unidos, no Brasil e no México.

Os agonistas do receptor GLP-1 são cada vez mais utilizados no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, mas os seus potenciais efeitos na saúde das unhas permanecem em grande parte inexplorados, com evidências anteriores limitadas a relatos isolados de eventos adversos.

Os resultados mostraram que 66% dos usuários de GLP-1 relataram pelo menos um distúrbio nas unhas, em comparação com 53% do grupo controle. Além do descolamento das unhas, a descoloração das unhas também foi substancialmente mais comum entre os usuários, afetando 46% deles, em comparação com 17% do grupo controle.

"Até agora, as alterações nas unhas associadas às terapias com GLP-1 eram essencialmente anedóticas. Nossos resultados mostram uma associação clara, mas também ressaltam um ponto importante: nem tudo o que acontece durante o tratamento com GLP-1 é necessariamente causado pelo próprio tratamento”, afirmou Charles Taïeb, autor do estudo.

O estudo tem suas limitações. Segundo os pesquisadores, metade dos usuários relatou ter problemas nas unhas antes de iniciar o tratamento, e o ajuste para condições dermatológicas e deficiências nutricionais reduziu a força de algumas associações. No entanto, o descolamento e a descoloração das unhas permaneceram de duas a três vezes mais frequentes entre os usuários após o ajuste.

Mesmo assim, os autores afirmam que o estudo não pode estabelecer que os agonistas do receptor GLP-1 causaram as alterações nas unhas.

Queda de cabelo

Um estudo complementar envolvendo os mesmos participantes descobriu que alterações no cabelo e no couro cabeludo também eram significativamente mais comuns entre os usuários de GLP-1.

A queda foi relatada por 50% dos usuários de GLP-1, em comparação com 34% do grupo controle, enquanto a perda de volume ou densidade capilar afetou 42%, em comparação com 19%.

A queda de cabelo iniciada após o início do tratamento também foi mais que o dobro comum entre os usuários (26% em comparação com 12%), enquanto a vermelhidão do couro cabeludo foi cerca de três vezes mais frequente.

A queda de cabelo entre usuários de GLP-1 raramente ocorreu de forma isolada, sendo que a maioria dos casos foi acompanhada por sintomas no couro cabeludo, como coceira, vermelhidão ou descamação.

"Isso sugere que o que está acontecendo no couro cabeludo pode ir além da descamação clássica observada após perda rápida de peso e envolver um componente inflamatório", explicou o autor do estudo, Bruno Halioua.

O pesquisador afirmou ainda que para os pacientes, os resultados devem ser vistos como sinais de alerta, e não alarmantes.

"Essas alterações são frequentes, geralmente benignas e não são motivo para interromper um tratamento eficaz por iniciativa própria. Qualquer pessoa que notar queda de cabelo, coceira ou vermelhidão no couro cabeludo ou alterações nas unhas deve mencionar isso ao seu médico, em vez de interromper a terapia”, diz.

Ambos os estudos foram transversais e basearam-se em sintomas relatados pelos pacientes, o que significa que podem identificar associações, mas não podem estabelecer que o tratamento com GLP-1 causou as alterações.

Os pesquisadores planejam agora realizar novos estudos prospectivos acompanhando os pacientes desde o início do tratamento, utilizando exames dermatológicos padronizados e monitoramento biológico para determinar quando as alterações se desenvolvem, por que ocorrem e se são reversíveis.

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