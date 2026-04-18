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saúde corporal Canetas emagrecedoras estão associadas a altas taxas de perda muscular, diz novo estudo A proporção da perda de peso atribuível à massa muscular foi consistentemente maior do que o previsto em diversos estudos

Um novo estudo da Escola de Medicina da UNC sobre medicamentos à base de incretinas, incluindo medicamentos mais recentes como a semaglutida (princípio ativo do Ozempic e Wegovy) e a tirzepatida (Mounjaro), amplamente prescritos para diabetes tipo 2 e obesidade, descobriu que eles estão associados a altas taxas de perda muscular em relação à quantidade de peso perdido.



"Embora a perda muscular seja esperada durante a perda de peso, observamos que a proporção da perda de peso atribuível à massa muscular foi consistentemente maior do que o previsto em diversos estudos", diz John A. Batsis, especialista em obesidade e nutrição da Escola de Medicina da UNC e da Escola de Saúde Pública Gillings da UNC.

"Essas descobertas sugerem que a magnitude da perda muscular em relação à perda de peso total merece atenção especial."

Batsis e sua equipe aconselham os médicos a monitorarem cuidadosamente a saúde muscular de seus pacientes ao recomendarem a perda de peso intencional. As descobertas destacaram a necessidade de avaliações e medições musculares em ensaios clínicos, bem como de mais estudos voltados para adultos mais velhos que utilizam semaglutida, tirzepatida e outros medicamentos similares.

"Poucos estudos atuais incluem participantes com mais de 60 anos, e nenhum se concentrou em adultos com 65 anos ou mais", afirmou Batsis. "A perda muscular significativa pode levar a um maior risco de quedas, por isso são urgentemente necessários estudos adicionais especificamente concebidos para avaliar os resultados relacionados com o envelhecimento, incluindo a mobilidade e a qualidade de vida."

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