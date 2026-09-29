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Saúde Canetas emagrecedoras: estudo com retatrutida mostra até 23,4% de redução de peso dos participantes Resultados da última fase de testes clínicos mostram potencial promissor de novo medicamento para pessoas com obesidade e diabetes tipo 2

A retatrutida, um novo medicamento para obesidade e diabetes ainda em fase de desenvolvimento da Eli Lilly (mesma fabricante do Mounjaro), proporcionou perda de peso substancial e reduções na hemoglobina glicada (meta importante no controle do diabetes).

Os novos dados, apresentados na 62ª Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) em Milão, Itália, e publicados simultaneamente na revista científica The Lancet, são referentes ao estudo TRIUMPH-2.

"A grande maioria das pessoas com diabetes tipo 2 também vive com obesidade, e tratar as duas condições juntas sempre foi um desafio", diz Juan P. Frías, diretor médico e investigador principal do Los Angeles Institute for Metabolic Research, em comunicado. "No TRIUMPH-2, a retatrutida reduziu substancialmente tanto o peso quanto a glicemia, com mais da metade dos participantes deixando de se enquadrar no diagnóstico de obesidade e até 40% atingindo uma hemoglobina glicadaA1C na faixa normal. Resultados como esses podem mudar o que nos propomos a alcançar com uma única terapia para adultos que vivem com diabetes tipo 2 e obesidade."

Os participantes que tomaram retatrutida 4 mg, 9 mg e 12 mg perderam uma média de 13,5 kg (12,7%), 20,6 kg (19,1%) e 22,5 kg (20,8%), respectivamente. Entre os participantes com IMC inicial igual ou superior a 35 ( classificado como obesidade grau II ou obesidade severa), aqueles que tomaram retatrutida 12 mg perderam uma média de 27,5 kg (23,4%). Ao final do estudo, 59,5% dos participantes que tomaram retatrutida 12 mg não atendiam mais aos critérios de IMC para obesidade.

Para fator de comparação, os dados da fase 3 do estudo clínico do Mounjaro mostram que adultos com obesidade alcançaram reduções médias de peso de 19,5% (com 10 mg) e 20,9% (com 15 mg).

Além de reduzir substancialmente o peso, a retatrutida também ajudou os participantes a controlarem os níveis de glicose. Os participantes que tomaram retatrutida 9 mg e 12 mg reduziram a hemoglobina glicada A1C em uma média de 1,6% e 1,5%, respectivamente, enquanto aqueles que tomaram 4 mg reduziram a hemoglobina glicada (A1C) em uma média de 1,4%. E até 40% dos participantes atingiram o que é considerado um nível glicêmico normal.

A retatrutida também reduziu significativamente determinados fatores de risco cardiovascular, com a dose mais alta proporcionando reduções médias de 39,5% nos triglicerídeos, 19,6% no colesterol não-HDL (aqueles que favorecem a formação de placas nas artérias), 10,8 mmHg na pressão arterial sistólica, 16,9 cm na circunferência da cintura e 58,3% na proteína C-reativa de alta sensibilidade.

Os eventos adversos mais comuns com a retatrutida foram diarreia, náusea, constipação, diminuição do apetite e vômito. Também foram observados disestesia ( distúrbio neurológico que causa uma alteração desagradável na sensibilidade da pele, transformando o toque ou estímulos comuns em sensações incômodas, dolorosas ou estranhas) infecções do trato urinário. Esses eventos foram geralmente de intensidade leve a moderada, e a maioria se resolveu durante o tratamento.

"O TRIUMPH-2 mostra o que a próxima geração das medicações para o controle de doenças cardiometabolicas pode oferecer: perda de peso substancial, redução da A1C e melhorias em outros fatores críticos de risco cardiovascular", diz Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente da Lilly Cardiometabolic Health. "Com uma eficácia tão poderosa e consistente em todo o nosso programa de Fase 3, acreditamos que a retatrutida pode se tornar uma opção importante para pessoas que vivem com diabetes tipo 2 e obesidade."

A empresa informou que planeja o pedido de aprovação do fármaco à FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, no primeiro trimestre de 2027.

Como funcionou o teste clínico

O TRIUMPH-2 é um teste clínico de fase 3 (última etapa exigida pelas agências regulatórias antes da solicitação de aprovação de um medicamento) que busca avaliar a eficácia e a segurança da retatrutida semanal em comparação ao placebo em participantes com diabetes tipo 2 e obesidade ou sobrepeso. O estudo incluiu cerca de 1.152 participantes que foram divididos aleatoriamente para receber retatrutida 4 mg, 9 mg, 12 mg ou placebo.

Os participantes que receberam o medicamento iniciaram o tratamento com 2 mg uma vez por semana e tiveram a dose aumentada de forma escalonada a cada quatro semanas até atingirem a dose-alvo de 4 mg, 9 mg ou 12 mg. Os participantes foram avaliados ao longo de 80 semans e o estudo incluiu um período de acompanhamento pós-tratamento de 4 semanas.

a segurança e a eficácia da retatrutida no tratamento de pacientes com obesidade ou sobrepeso, diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do sono moderada a grave e dor por osteoartrite de joelho em quatro ensaios regulatórios globais.

A Lilly também está avaliando a eficácia da retatrutida no tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono moderada a grave e dor por osteoartrite de joelho. O programa, que inclui quatro ensaios regulatórios globais, já incluiu mais de 5.800 participantes, e a previsão é que resultados adicionais sejam apresentados ao longo do próximo ano.

O que é a retatrutida?

A retatrutida é considerada uma nova geração dos fármacos antiobesidade por ter mais alvos do que os anteriores. A molécula faz parte dos análogos de GLP-1, classe de medicamentos que simula a ação do hormônio GLP-1 no corpo. No pâncreas, essa interação estimula a produção de insulina. Já no estômago, reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade.

Um dos remédios mais famosos desse grupo é a semaglutida, do Ozempic e do Wegovy, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk. Em seguida, veio a tirzepatida, do Mounjaro, que tinha o diferencial de ser um duplo análogo, simulando não só o GLP-1, como também um outro hormônio intestinal chamado GIP.

Agora, a retatrutida é uma geração ainda mais nova por ser um triplo agonista: além do GLP-1 e do GIP, simula também o hormônio glucagon. Com isso, o efeito na perda de peso é maior do que o de seus antecessores.

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