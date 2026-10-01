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Semaglutida e Tirzepatida Canetas emagrecedoras podem causar cegueira súbita? Entenda Anvisa investiga 13 casos suspeitos de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA-NA) associados ao uso de medicamentos com semaglutida e tirzepatida

Nos últimos anos, a semaglutida, um princípio ativo que imita o hormônio intestinal GLP-1, ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue, além de promover a saciedade, e a tirzepatida, um princípio ativo que atua como agonista duplo dos receptores hormonais GLP-1 e GIP, vem revolucionando a forma de tratar a diabetes tipo 2 e a obesidade ao redor do mundo.

Conhecidas popularmente como “canetas emagrecedoras”, as medicações estão presentes em 33% dos domicílios brasileiros. As informações são de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada em abril de 2026.

Porém, os usuários das canetas emagrecedoras foram surpreendidos com um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta semana, que revelou a investigação de 13 casos suspeitos de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA-NA), uma condição rara que pode provocar perda súbita, indolor e permanente da visão, geralmente em apenas um dos olhos, em pessoas que utilizavam medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida.

O que é a NOIA-NA?

A neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica é uma doença provocada pela redução do fluxo sanguíneo para uma região do nervo óptico. O comprometimento pode provocar perda visual súbita e indolor.

Camila Ventura, oftalmologista especialista em doenças da retina e do vítreo do HOPE | Foto: HOPE/Divulgação

Segundo a oftalmologista Camila Ventura, especialista em doenças da retina e do vítreo do Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), o nervo óptico é responsável por levar ao cérebro as informações captadas pela retina.

“No fundo do olho, a retina capta as informações, como se fosse o filme de uma câmera fotográfica. Essa informação é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico”, explica. “Na NOIA não arterítica, há um comprometimento do suprimento vascular do nervo óptico, que sofre uma isquemia. Esse processo traz perda visual, é uma condição gravíssima, e pode não ter retorno visual. A gente não tem muito o que fazer, o oftalmologista fica muito limitado”, completa a especialista.

Ou seja, a neuropatia óptica isquêmica não arterítica, até o momento, não tem um tratamento eficaz para restaurar a visão perdida. O tratamento envolve a redução de fatores de risco para aterosclerose - endurecimento e a perda da elasticidade das paredes das artérias, incluindo o controle da pressão arterial e do diabetes.

Porém, além do risco associado ao uso do medicamento, é preciso entender que também existe uma predisposição para a doença que envolve fatores anatômicos locais do olho e condições sistêmicas de saúde que afetam os vasos sanguíneos, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol alto e apneia obstrutiva do sono, além da idade avançada.

Quantos casos são investigados no Brasil?

O levantamento divulgado pela Anvisa a pedido do g1 revelou 13 notificações de casos suspeitos envolvendo medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida. Veja quais são:

Ozempic: 5 casos;

Wegovy: 5 casos;

Rybelsus: 2 casos;

Mounjaro: 1 caso.

Assim, 12 notificações envolvem medicamentos à base de semaglutida, enquanto uma está relacionada à tirzepatida.

À Folha de Pernambuco, a agência reforçou que os registros representam suspeitas de eventos adversos e não casos confirmados da NOIA-NA.

“A presença do medicamento e do evento em uma notificação não estabelece, de forma definitiva, que o medicamento tenha causado a neuropatia ou a perda de visão”, informou a agência.

Segundo a Anvisa, a avaliação depende de fatores como a confirmação diagnóstica, a relação temporal entre o uso do medicamento e o aparecimento dos sintomas, as condições clínicas do paciente, outros medicamentos utilizados e possíveis causas alternativas.

Semaglutida e Tirzepatida podem causar a cegueira súbita?

Até o momento, não há comprovação do surgimento da doença, ou aumento dela, associada ao uso dos medicamentos a base de semaglutida e tizerpatida. No entanto, um estudo publicado em 2024 pela revista científica JAMA Ophthalmology é referência entre os oftalmologistas sobre o possível risco da NOIA não arterítica em pacientes que utilizam as canetas emagrecedoras.

Para o artigo, os especialistas analisaram mais de 16 mil prontuários de pacientes e perceberam que existe um risco de até quatro vezes maior do diagnóstico de Noia não arterítica entre os que receberam o composto da Nova Nordisk em comparação com quem utilizava outras medicações, sem o princípio ativo dos receptores de GLP-1, para o tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade.

Os autores, porém, destacaram que, apesar dos estudos sugerirem uma associação entre a semaglutida e a NOIA não arterítica, são necessárias pesquisas futuras para avaliar a causalidade. Ou seja, até então, não há comprovação científica.

Além disso, a Anvisa publicou um alerta sobre a possibilidade de ocorrência da doença como evento adverso muito raro associado à semaglutida em julho do ano passado. Até aquele momento, o sistema brasileiro de notificação de eventos adversos de medicamentos, o VigiMed, havia registrado 52 notificações de suspeitas de distúrbios oculares relacionados à semaglutida.

O órgão público também informou a inclusão do risco da perda de visão permanentemente com a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica nas bulas do medicamento que contém a semaglutida. A decisão foi tomada após as análises do Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que identificou a NOIA não arterítica como um possível evento adverso do princípio ativo de GLP-1.

A Folha de Pernambuco verificou as bulas dos medicamentos relacionados aos casos suspeitos registrados no Brasil. Os documentos informam que a ocorrência de NOIA-NA é considerada muito rara, com frequência de até um caso para cada 10 mil usuários. Veja abaixo.

Ozempic:

Trecho da bula do Ozempic que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica |Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Trecho da bula do Ozempic que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica |Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Wegovy:

Trecho da bula do Wegovy que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica | Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Trecho da bula do Wegovy que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica | Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Mounjaro:

Trecho da bula do Mounjaro que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica |Foto: Eli Lilly/Reprodução

Rybelsus:

Trecho da bula do Rybelsus que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica |Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Trecho da bula do Rybelsus que menciona o efeito colateral raro chamado neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica |Foto: Novo Nordisk/Reprodução

Casos em Pernambuco

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) informou que não possui registros de casos de NOIA-NA associados ao uso das canetas emagrecedoras no estado.

O que dizem as farmacêuticas?

A Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos à base de semaglutida, afirmou que a segurança dos pacientes é prioridade e que levam a sério os relatos de eventos adversos. Também informaram que se preocupam profundamente com o bem-estar das pessoas que utilizam os seus medicamentos e que estão colaborando com as autoridades de saúde e órgãos reguladores em todo o mundo.

“A semaglutida possui um perfil de segurança bem estabelecido, apoiado por robustos programas de desenvolvimento clínico, com exposição pós-comercialização superior a 58 milhões de pacientes-ano em formulações orais e injetáveis para obesidade e diabetes tipo 2 (estudos SUSTAIN, PIONEER, STEP, SELECT, STRIDE, SOUL, FLOW, ESSENCE)”, explicou a Novo Nordisk. O princípio ativo tem a maior exposição pós-comercialização entre as terapias baseadas em GLP-1.

A empresa também citou uma análise agrupada de ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo, envolvendo medicamentos com liraglutida e semaglutida em mais de 83 mil pacientes. De acordo com a Novo Nordisk, foram identificados poucos casos de NOIA-NA e não houve aumento da incidência da doença entre os pacientes que receberam semaglutida.

As análises sugeriram que a ocorrência dos casos foi independente do fato de os pacientes terem recebido a semaglutida ou o placebo.

A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, que aparece em um dos 13 casos suspeitos registrados no Brasil, também afirmou que a segurança dos pacientes é sua principal prioridade.

“Monitoramos, avaliamos e reportamos ativamente às autoridades regulatórias as informações de segurança relacionadas a todos os nossos medicamentos. Como parte do nosso processo rotineiro de revisão de segurança, mantemos discussões contínuas com as autoridades regulatórias sobre possíveis temas de segurança e continuaremos avaliando os dados, incluindo quaisquer informações relacionadas a questões oftalmológicas”, disse a Lily.

O que fazer em caso de alteração na visão?

A agência de vigilância sanitária orienta os pacientes a procurarem atendimento médico imediatamente em caso de perda súbita ou piora rápida da visão, assim como ambas as farmacêuticas.

“É importante lembrar sempre que esses produtos são medicamentos novos, que exigem acompanhamento médico rigoroso”, explica a Avisa.

Por fim, a especialista do HOPE, reforça a importância de um acompanhamento multidisciplinar ao começar a usar o medicamento.

“É importante que o paciente tenha um acompanhamento com um oftalmologista fazendo o uso dessas canetas (emagrecedoras), porque elas também podem acelerar outros problemas oculares, como a retinopatia diabética”, finaliza Camila Ventura. As bulas dos medicamentos também mencionam a retinopatia diabética como uma reação adversa rara associada ao uso da semaglutida e tirzepatida.

A semaglutida e tirzepatida são medicamentos que devem ser utilizados sob acompanhamento médico, respeitando as indicações aprovadas em bula e as orientações do profissional responsável pelo tratamento.



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