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SAÚDE

Canetas emagrecedoras têm efeito protetor contra insuficiência cardíaca, mostra novo estudo

Pesquisa publicada na revista científica European Heart Journal encontrou conexões fortes com o uso das canetas e benefícios cardiovasculares adicionais e diretos

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O medicamento não somente apresentou um impacto na diminuição da rigidez como também reduziu o aumento do coração e a formação de cicatrizes nos tecidosO medicamento não somente apresentou um impacto na diminuição da rigidez como também reduziu o aumento do coração e a formação de cicatrizes nos tecidos - Foto: Magnific

Para além de seus efeitos na diabetes tipo 2 e no emagrecimento de pessoas com obesidade, as canetas emagrecedoras com a semaglutida como princípio ativo mostraram um efeito protetor contra insuficiência cardíaca mesmo em doses muito baixas. É o que mostra um estudo laboratorial liderado por pesquisadores da Universidade de Ciências da Saúde Cedars-Sinai.

"Nossos resultados fornecem uma forte justificativa mecanística para o estudo de medicamentos GLP-1 como potenciais tratamentos para insuficiência cardíaca", afirma David Lefer, diretor de pesquisa translacional do Departamento de Cirurgia Cardíaca do Smidt Heart Institute no Cedars-Sinai.

Pesquisa publicada na revista científica European Heart Journal encontrou conexões fortes com o uso das canetas e benefícios cardiovasculares adicionais e diretos, independentemente da perda de peso. Uma dessas associações se mostrou particularmente forte na proteção contra a insuficiência cardíaca, doença que provoca a rigidez do coração, fazendo com que não seja irrigado pelo sangue de forma adequada.

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Para o estudo canetas com semaglutida foram administradas em camundongos e miniporcos com uma condição que simula um subtipo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada associada à obesidade.

O medicamento não somente apresentou um impacto na diminuição da rigidez como também reduziu o aumento do coração e a formação de cicatrizes nos tecidos. Outro efeito foi eliminar a gordura prejudicial ao redor do coração e do fígado.

"Isso abre caminho para a possibilidade de prescrever GLP-1 em baixas doses para obter uma proteção cardiovascular significativa, minimizando os efeitos colaterais comuns", diz Traci Goodchild, professora de cirurgia cardíaca no Smidt Heart Institute e coautora sênior do estudo.

De acordo com os cientistas, os achados não diminuem os benefícios já bem estabelecidos da perda de peso para o coração.

"Esses dados sugerem que a semaglutida em baixa dose tem efeitos protetores poderosos sobre o coração, independentemente de seu impacto na perda de peso", conclui Mahmoud Elbatreek, cientista do projeto no Departamento de Cirurgia Cardíaca do Smidt Heart Institute e principal autor do estudo.

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