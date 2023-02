Canhotos, destros e ambidestros

A- A+

No fenômeno que se observa a nível global, na busca de ajustes no modelo mais adequado a uma nova ordem de coisas, a um novo tempo envolvendo ideologia política, econômica e social, neste convulsionado início do século XXI, observa-se uma rotulagem genérica que classifica pessoas e sociedades em três grupos distintos, quais sejam, os de esquerda, esquerdistas; os de direita, direitistas; e os de centro, que vamos chamar de centristas.



No caso do Brasil, onde o processo eleitoral, a despeito de seu incontestável resultado democrático, apurado por tecnologia de última geração, continua vulnerável a críticas absurdas, gestos e discursos desprovidos de lógica, impregnados de primitiva evidência criminosa, aludindo à barbárie, com ameaças de toda ordem para recepcionar alucinantes e reiteradas tentativas de persuasão, a camadas da sociedade em surto hipnótico, carece de um rigoroso e pacifico processo de retorno à sensatez, de pronto arguindo à plateia ensandecida o significado do que vem a ser de esquerda, de direita ou de centro, na certeza de que a eventual resposta estará mais imbuída de ódio e inconformismo do que de lógica e bom senso.



Sendo assim, vale como ilustração do drama que estamos atravessando a estória do garoto que chegou da escola e se dirige ao pai perguntando - Pai, meu colega da escola me contou que o pai dele disse que o senhor era esquerdista, o que quer dizer isso pai? O pai respondeu - Filho, deve ser por que sou canhoto, não se preocupe com isso. - Entendi pai, então eu sou direitista não é? - Mais ou menos filho, talvez seja melhor não ser direitista nem esquerdista, vamos dizer “centrista”, porque joga com os dois braços e as duas pernas, filho, chamados de ambidestros. - Como é mesmo pai? Ambi o que? - Deixa pra lá, filho. Vá brincar.



Sem respostas para a constatação de que para os desprovidos de formação humanitária elementar, sentimentos de altruísmo, caridade e compadecimento, os pobres, os desempregados, os famintos, os analfabetos, os doentes, são classificados como esquerdistas, e os ricos, alfabetizados, saudáveis, detentores de bons empregos, são direitistas.



Para que não se corra riscos de cometer injustiça na referida classificação, atribuindo aos de centro, os “centristas”, como aqueles que por oportunismo camaleônico não são uma coisa nem outra, ou todas as coisas e cores ao mesmo tempo, na dependência da oportunidade que se apresente, independentemente da duvidosa convicção ideológica, talvez realmente seja mais saudável classificá-los em três categorias, os canhotos, os destros e os oportunistas.



Nessa fantasiosa nomenclatura, os “centristas”, jogando simultaneamente com os dois braços e as duas pernas, têm feito grande sucesso ultimamente como exímios malabaristas, números de trapézio espetaculares e emocionantes, carregados de adrenalina, arrancando aplausos no picadeiro do circo nacional. A estes, carentes de inteligência natural, que tal recorrer à alternativa da moderníssima “IA”, inteligência artificial? Pode ajudar a entender o porquê somos todos Yanomamis, de corpo e alma, armados de tacapes, zarabatanas e arco e flecha, para enfrentar o genocídio da Treblinka tropical.

*Consultor de empresa

[email protected]



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

