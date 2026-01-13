A- A+

Cruzeiro Cano estoura em cruzeiro, alaga cabines e causa pânico entre passageiros O caso ocorreu no MSC Seaview que saiu de Maceió no dia 7 de janeiro; embarcação está retornando a capital alagoana

Algumas cabines de um cruzeiro ficaram alagadas após um cano estourar na última segunda-feira (12) , o que causou pânico nos passageiros.



A situação ocorreu no MSC Seaview que saiu de Maceió no dia 7 de janeiro. A embarcação passou por Santos-SP e Búzios-RJ e estava retornando para a capital alagoana.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, um passageiro, que não quis se identificar, relatou como foi o momento de tensão que começou na manhã dessa segunda (12).

"Passamos por uma situação de pânico em alto-mar. A água adentrando em nossas cabines, os corredores cheios de água e obviamente pensamos que o navio estava afundando. As pessoas estavam desesperadas correndo pelas cabines. Havia idosos e crianças chorando. Foi um horror e caos", detalhou.

Ainda segundo o relato, cerca de 40 cabines do cruzeiro foram afetadas, causando transtorno aos passageiros.

"A explicação [passada pela tripulação] foi que houve um rompimento de uma tubulação de água pressurizada e que gerou toda a inundação", completou.

Neste momento, a embarcação está navegando em direção a Maceió com previsão de chegada a partir das 11h desta quarta-feira (14).

A situação foi normalizada, mas ainda há cabines que estão úmidas e cheirando a mofo.

Reclamação

O passageiro que passou os relatos à Folha de Pernambuco questionou o atendimento da tripulação durante a ocorrência.

Além da falta de apoio, ele reclamou da compensação oferecida pela empresa.

“Ofereceram uma compensação de 150 dólares. A gente perdeu dois celulares que caíram na água nessa confusão, fora todo o transtorno e estresse”, disse.

A reportagem apurou que ocorrerá uma perícia da Capitania dos Portos do Estado de Alagoas, quando o cruzeiro chegar no local. A inspeção vai investigar as causas do problema e os procedimentos adotados.

Posicionamento

Por meio de nota oficial, a MSC Cruzeiros informou que foi identificado um vazamento numa tubulação de água do navio e que o problema foi "rapidamente solucionado".

O comunicado ressalta que, em nenhum momento, houve qualquer risco à sua segurança dos passageiros.

Confira a nota na íntegra:

Foi identificado um vazamento em uma tubulação de água que integra o sistema de segurança contra incêndios do navio, o que resultou na entrada de água em algumas cabines de hóspedes e em um corredor de área comum. O problema foi rapidamente solucionado por nossas equipes técnicas, e todas as áreas afetadas estão passando por um processo de limpeza profunda. Os hóspedes foram prontamente assistidos e, em nenhum momento, houve qualquer risco à sua segurança.

